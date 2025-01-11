ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кайо Борральо11 побед и ни одного поражения. «Боевые ботаники» продолжают покорять UFC
    Все новости спорта

    Анчелотти: «Барселона» — исторический соперник, наши матчи всегда очень напряженные

    Футбол Суперкубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид Барселона
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем финале Суперкубка Испании против «Барселоны».

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    «Барселона — исторический соперник, наши матчи всегда очень напряженные. Класико — сложно и для нас, и для них. Результат матча нельзя предсказать.

    Мы в хорошей форме, у нас есть энтузиазм и желание. Проблемы, с которыми мы столкнулись в матче с "Мальоркой", решены, и все игроки доступны. Мы уверены в себе, как и всегда.

    С Беллингемом все в порядке, он хорошо восстановился. Джуд в хорошей форме», — приводит слова Анчелотти Marca.

    Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится завтра, 12 января. Начало игры — в 22:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мерсисайдцы забьют и… пропустят?!
  • «Ливерпуль» — «Аккрингтон». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Ювентус» попытается ворваться в топ-4 Серии А
  • «Торино» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • «Аталанта» не упустит шанс и победит
  • «Удинезе» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.47
  • Экспресс дня 11 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аккрингтон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  2.85
  • Прогноз на матч Торино — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Удинезе — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Солфорд Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Севилья — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милан — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Челси — Моркам
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры