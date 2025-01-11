Анчелотти: «Барселона» — исторический соперник, наши матчи всегда очень напряженные

Главный тренервысказался о предстоящем финале Суперкубка Испании против «Барселоны».

«Барселона — исторический соперник, наши матчи всегда очень напряженные. Класико — сложно и для нас, и для них. Результат матча нельзя предсказать.

Мы в хорошей форме, у нас есть энтузиазм и желание. Проблемы, с которыми мы столкнулись в матче с "Мальоркой", решены, и все игроки доступны. Мы уверены в себе, как и всегда.

С Беллингемом все в порядке, он хорошо восстановился. Джуд в хорошей форме», — приводит слова Анчелотти Marca.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится завтра, 12 января. Начало игры — в 22:00 мск.