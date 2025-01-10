«Пари НН» прокомментировал подписание Грулева

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о переходе из московского «Динамо» полузащитника

«Это игрок высокого уровня, который хорошо известен как на российском рынке, так и лично мне знаком по долгой работе в "Динамо". Мы его давно вели. Хотели закрыть сделку ещё летом, когда договаривались об арендном соглашении. Тогда Слава получил травму в последний момент, когда мы оформляли документы.

Мы дали возможность ему полноценно восстановиться под руководством медицинского штаба "Динамо" во главе с Родионовым, уроженцем Нижегородской области. Для нас особенно важно, что он находился в надёжных руках. Слава восстановился, в конце сезона выходил на поле и даже забил.

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Мы докрутили все юридические моменты с "Динамо", за что им хочется сказать спасибо. Рады, что Слава здесь! Он уже был тут, но сыграл всего две игры, а потом был коронавирус. Ему есть что здесь доказать. Сам игрок рад, что тут оказался», — сказал Удальцов «Чемпионату».

25-летний Грулев — воспитанник «Динамо», всего сыграл за команду 126 матчей и забил 19 мячей.