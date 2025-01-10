ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий Белоус«РПЛ не деградирует, а стала интересней». Юрий Белоус — с главными ожиданиями от 2025-го года для российского и мирового футбола
    Все новости спорта

    «Нант» — «Монако»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Монако Нант Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В поединке 17-го тура французской Лиги 1 «Монако» сыграет в гостях у «Нанта». Поединок состоится 10 января в 21:00 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Команды располагаются на разных полюсах турнирной таблицы чемпионата Франции. Хозяева имеют 15 очков и находятся на 16-й позиции в хоне плей-офф на выживание. Гости за 16 туров набрали 30 очков и с этим результатом они занимают 3-е место.

    «Нант» в прошлом туре сыграл вничью с «Лиллем» (1:1). «Монако» 18 января проиграл ПСЖ 2:4 и потерял очки во втором матче подряд.

    Прогнозы и ставки

    «Монако» давно не проигрывает «Нанту» в очных встречах. Последняя завершилась крупной победой со счетом 4:0. Однако в гостях у «желто-зеленых» «монегаски» также давно не выигрывали.

    • Тем не менее букмекеры считают, что у гостей больше шансов на победу. Они предлагают 5.05 на победу «Нанта», 3.80 на ничью и 1.76 на победу «Монако».

    • Эксперты LiveSport.Ru уверены в успехе «монегасков». Они предложили две ставки на гостей, которые можно узнать в прогнозе.

    • По прогнозу ИИ, «Монако» разгромит соперника со счетом 4:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Нант» — «Монако» смотрите на сайте LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Монако» придушит «канареек»
  • «Нант» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Локомотив» сдержит «Спартак» на домашней территории?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Боруссия» остановить «Байер»?
  • «Боруссия» Д — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.40
  • Экспресс дня 10 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нант — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лацио — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Осер — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Севилья — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры