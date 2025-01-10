В поединке 17-го тура французской Лиги 1сыграет в гостях у. Поединок состоится 10 января в 21:00 по мск.

Команды располагаются на разных полюсах турнирной таблицы чемпионата Франции. Хозяева имеют 15 очков и находятся на 16-й позиции в хоне плей-офф на выживание. Гости за 16 туров набрали 30 очков и с этим результатом они занимают 3-е место.

«Нант» в прошлом туре сыграл вничью с «Лиллем» (1:1). «Монако» 18 января проиграл ПСЖ 2:4 и потерял очки во втором матче подряд.

Прогнозы и ставки

«Монако» давно не проигрывает «Нанту» в очных встречах. Последняя завершилась крупной победой со счетом 4:0. Однако в гостях у «желто-зеленых» «монегаски» также давно не выигрывали.

Тем не менее букмекеры считают, что у гостей больше шансов на победу. Они предлагают 5.05 на победу «Нанта», 3.80 на ничью и 1.76 на победу «Монако».

Эксперты LiveSport.Ru уверены в успехе «монегасков». Они предложили две ставки на гостей, которые можно узнать в прогнозе.

уверены в успехе «монегасков». Они предложили две ставки на гостей, которые можно узнать в прогнозе. По прогнозу ИИ, «Монако» разгромит соперника со счетом 4:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Нант» — «Монако» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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