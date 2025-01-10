10 января в чемпионате Франции по футболу сыграют «Нант» и «Монако». Начало встречи — 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нант» — «Монако», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нант»

Турнирное положение: после 16 туров команда Антуана Комбуаре идет на 16-м месте в таблице Лиги 1 с 15 очками.

Последние матчи: в предыдущей игре «Нант» смог устоять на выезде против «Лилля» (1:1).

Соперник открыл счет в конце первого тайма, но «канарейки» отыгрались на 70-й минуте с пенальти после точного удара Аблина. В целом, игра была равной и «Нант» заслужил хотя бы очко.

Ранее была победа в Кубке Франции над скромным «Дранси» (4:0) и поражение от «Бреста» (1:4) в гостях.

Не сыграют: травмирован — Кадевере (н).

Состояние команды: по традиции последних лет «Нант» находится в подвале турнирной таблицы и чудесным образом спасается в последних турах. Пока команду продолжает возглавлять Комбуаре, к которому всегда немало вопросов у руководства.

Но пока он будет выполнять роль спасителя, как все последние сезоны, его никто не тронет. В остальном «Нант» занимает свое место, команда обладает посредственным составом, а знаменитая школа давно не выдает качественных футболистов.

«Монако»

Турнирное положение: монегаски идут сейчас на третьей строчке во французской Лиге 1 с 30 очками.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Последние матчи: команда провела игру на Суперкубок Франции, где потерпела поражение от «ПСЖ» (0:1), пропустив в уже добавленное время.

«Монако» выглядел все 90 минут довольно сбалансированно и ничем не уступал гранду французского футбола. Тем обиднее стало поражение и гол после провала крайних защитников.

До этого была уверенная победа в Кубке Франции над «Сен-Жаном» (4:1) и поражение дома от «ПСЖ» (2:4) в чемпионате.

Не сыграют: травмирован — Балоган (н), под вопросом участие Маецки (в), Диатта (п), Диопа (п).

Состояние команды: главной проблемой «Монако» остается завершение атак. В каждом матче подопечные Ади Хюттера создают уйму моментов, но транжирят их будь здоров. Пока ни Эмболо, ни Балоган, ни молодой Ильеникена не могут похвастаться высокой результативностью.

Им хотя бы научиться реализовывать хотя бы половину своих шансов. А так, основная миссия сейчас возложена на полузащитников Головина, Минамино, Аклиуша, которые не только разгоняют атаки, но и завершают их.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне дома «Монако» разгромил соперника со счетом 4:0

Матч в Нанте завершился ничейным исходом (3:3)

В позапрошлом сезоне «Монако» дома выиграл (4:1), а игре в гостях завершилась вничью (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нанта» дают 4,40, а на «Монако» — 1,85, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,93, а тотал больше 2,5 также можно взять за 1,93.

Прогноз: сейчас «Монако» на голову своего соперника и должен одерживать уверенную победу, если в очередной раз не подкачает реализация моментов.

Основная ставка: победа «Монако» за 1,85.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: победа «Монако» с форой -1,5 за 3,20.