ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий Белоус«РПЛ не деградирует, а стала интересней». Юрий Белоус — с главными ожиданиями от 2025-го года для российского и мирового футбола
    Все новости спорта

    Баку стал игроком «РБ Лейпциг»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Трансферы Бундеслига Футбол Германии РБ Лейпциг Вольфсбург
    Один из лидеров немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» укрепил свой состав правым защитником «Вольфсбурга» Ридле Баку, сообщает официальный сайт клуба.

    Ридле Баку
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ридле Баку

    26-летний футболист заключил контракт до 2027 года. Его трансфер обошелся клубу в 4,5 млн евро.

    «Нынешний "Лейпциг" — большой клуб с огромным потенциалом и амбициозными целями. Он регулярно выступает в Лиге чемпионов. Этот клуб подходит мне по стилю. Я не мог упустить такую возможность. Я уже хочу познакомиться со своими новыми товарищами по команде, включая Ксавера Шлагера, с которым играл раньше, и начать работать с ними», — заявил Баку.

  • Трансферный дайджест. 31 декабря — 6 января
  • «Спартак» хочет вернуть Промеса, за Хусанова конкурируют топ-клубы, «Рома» хочет сыграть на чувствах Фраттези
  • 06/01/2025

    • Защитник в этом сезоне сыграл за «волков» 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 передачи. В его активе есть четыре матча за сборную Германии и один забитый мяч.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Монако» придушит «канареек»
  • «Нант» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Локомотив» сдержит «Спартак» на домашней территории?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Боруссия» остановить «Байер»?
  • «Боруссия» Д — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.40
  • Экспресс дня 10 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нант — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лацио — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Осер — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Севилья — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры