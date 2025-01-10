Баку стал игроком «РБ Лейпциг»

Один из лидеров немецкой Бундеслигиукрепил свой состав правым защитником «Вольфсбурга» сообщает официальный сайт клуба.

26-летний футболист заключил контракт до 2027 года. Его трансфер обошелся клубу в 4,5 млн евро.

«Нынешний "Лейпциг" — большой клуб с огромным потенциалом и амбициозными целями. Он регулярно выступает в Лиге чемпионов. Этот клуб подходит мне по стилю. Я не мог упустить такую возможность. Я уже хочу познакомиться со своими новыми товарищами по команде, включая Ксавера Шлагера, с которым играл раньше, и начать работать с ними», — заявил Баку.

Защитник в этом сезоне сыграл за «волков» 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 передачи. В его активе есть четыре матча за сборную Германии и один забитый мяч.