Мор — о Виллиане Жозе: Неудачное приобретение, тут не может быть двух мнений

Бывший футболиствысказался о будущем в столичной команде форварда

«Это неудачное приобретение, тут не может быть двух мнений. Я не сомневаюсь в его мастерстве, он умеет играть в футбол. Но Жозе приехал абсолютно немотивированным. Знаю, что его оставляли готовиться с тренером по физподготовке, чтобы он привел себя в форму и сбросил вес, но если у человека нет желания — ты его никак не заставишь. Конечно, "Спартаку" нужно избавляться от него», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Виллиана Жозе в два миллиона евро.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» летом 2024 года из испанского «Бетиса» за два миллиона евро. С тех он провел за красно-белых 13 матчей и забил один гол.