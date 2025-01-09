ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ОсимхенОсимхен, Мактоминей и еще 13 лучших трансферов первой части европейского сезона 2024/25
  • 23:57
    • Голы Гави и Ямаля вывели «Барселону» в финал Суперкубка Испании
  • 21:20
    • «Барселона» смогла временно зарегистрировать Ольмо и Виктора
  • 19:25
    • Дубль Галимова помог «Спартаку» разгромить СКА
  • 19:23
    • «Ак Барс» разгромил «Салават Юлаев», Петан оформил дубль
    Все новости спорта

    Мор — о Виллиане Жозе: Неудачное приобретение, тут не может быть двух мнений

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о будущем в столичной команде форварда Виллиана Жозе.

    Эдуард Мор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдуард Мор

    «Это неудачное приобретение, тут не может быть двух мнений. Я не сомневаюсь в его мастерстве, он умеет играть в футбол. Но Жозе приехал абсолютно немотивированным. Знаю, что его оставляли готовиться с тренером по физподготовке, чтобы он привел себя в форму и сбросил вес, но если у человека нет желания — ты его никак не заставишь. Конечно, "Спартаку" нужно избавляться от него», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Виллиана Жозе в два миллиона евро.

    Виллиан Жозе перешел в «Спартак» летом 2024 года из испанского «Бетиса» за два миллиона евро. С тех он провел за красно-белых 13 матчей и забил один гол.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» без проблем выйдет в финал Суперкубка Испании?
  • «Реал» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Баффало» продлит страдания «Оттавы»?
  • «Оттава» — «Баффало». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Нью-Йорк Рейнджерс» снова проиграет?
  • «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.97
  • Экспресс дня 9 января 2025 года
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Оттава — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Тампа — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Питтсбург — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Данди — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Фулхэм — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Эвертон — Питерборо Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры