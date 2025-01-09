«Манчестер Сити» готов заплатить 60 млн за лидера «Айнтрахта»

в январе попытается подписать нападающего «Айнтрахта»

Немецкий клуб уже проинформирован о желании «Манчестер Сити» приобрести египетского футболиста, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

При этом «Айнтрахт» хочет получить за Мармуша 80 миллионов евро, тогда как английский клуб оценивает игрока максимум в 60 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мармуша в 60 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в Бундеслиге 15 матчей, забил 13 мячей и сделал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, Мармуш также входит в списки трансферных целей «Ливерпуля», «Арсенала», «Пари Сен-Жермен» и «Милана».