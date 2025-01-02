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    «Арсенал» стремится подписать звезду «Айнтрахта»

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    Нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Омар Мармуш
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    Омар Мармуш

    По информации GiveMeSport, в подписании египетского футболиста заинтересован «Арсенал».

    При этом источник отмечает, что у лондонского клуба есть несколько серьезных конкурентов в борьбе за 25-летнего форварда.

    Мармуш также входит в списки трансферных целей «Ливерпуля», «Пари Сен-Жермен» и «Милана».

    Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» рассчитывает получить за Мармуша 50-60 миллионов евро.

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мармуша в 60 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в Бундеслиге 15 матчей, забил 13 мячей и сделал восемь результативных передач.

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