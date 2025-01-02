«Арсенал» стремится подписать звезду «Айнтрахта»

Омар Мармуш Фото: globallookpress.com
По информации GiveMeSport, в подписании египетского футболиста заинтересован «Арсенал».
При этом источник отмечает, что у лондонского клуба есть несколько серьезных конкурентов в борьбе за 25-летнего форварда.
Мармуш также входит в списки трансферных целей «Ливерпуля», «Пари Сен-Жермен» и «Милана».
Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» рассчитывает получить за Мармуша 50-60 миллионов евро.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мармуша в 60 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в Бундеслиге 15 матчей, забил 13 мячей и сделал восемь результативных передач.