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    «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 50-60 млн евро за лучшего игрока «Айнтрахта»

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    Нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш стал трансферной целью еще одного топ-клуба английской Премьер-лиги.

    Омар Мармуш
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    Омар Мармуш

    По информации Sky Sport, египетский футболист может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

    Источник отмечает, что «Айнтрахт» рассчитывает получить за Мармуша 50-60 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что одним из главных претендентов на 25-летнего форварда будет «Ливерпуль». В английском клубе считают, что Омар может стать достойной заменой для Мохамеда Салаха.

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мармуша в 40 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в Бундеслиге 11 матчей, забил 11 мячей и сделал семь результативных передач.

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