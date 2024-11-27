«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 50-60 млн евро за лучшего игрока «Айнтрахта»

Нападающий «Айнтрахта»стал трансферной целью еще одного топ-клуба английской Премьер-лиги.

По информации Sky Sport, египетский футболист может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Источник отмечает, что «Айнтрахт» рассчитывает получить за Мармуша 50-60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что одним из главных претендентов на 25-летнего форварда будет «Ливерпуль». В английском клубе считают, что Омар может стать достойной заменой для Мохамеда Салаха.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мармуша в 40 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в Бундеслиге 11 матчей, забил 11 мячей и сделал семь результативных передач.