Турецкий журналист: В «Галатасарае» у Кахигао не было продуктивной роли

Турецкий журналист HT Sportвысказался о назначениина пост спортивного директора

Ранее Кахигао в течение 23 лет занимал должность скаута в «Арсенале». В 2020 году испанец стал техническим директором Федерации футбола Чили, а с прошлого года возглавлял отдел международных отношений и скаутинга в турецком «Галатасарае».

«Кахигао не был активным в "Галатасарае". Он говорил, что может связаться с игроками, которые находились в списке трансферов, но специалисты "Галатасарая" сами были компетентны в этой области.

Кахигао смотрел матчи "Галатасарая" за рубежом. У клуба уже был отряд скаутов в течение многих лет. Поэтому у Кахигао не было продуктивной роли в клубе», — приводит слова Челика «Чемпионат».

Напомним, с декабря 2023 до ноября 2024 года пост спортивного директора «Спартака» занимал португалец Томаш Амарал.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.