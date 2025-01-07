ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Усик и Даниэль ДюбуаФьюри против Джошуа, реванш Усика с Дюбуа и еще 5 самых ожидаемых боев в боксе в 2025-м
    Все новости спорта

    Турецкий журналист: В «Галатасарае» у Кахигао не было продуктивной роли

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России Галатасарай Суперлига Турции Футбол Турции
    Турецкий журналист HT Sport Чагатай Челик высказался о назначении Франсиса Кахигао на пост спортивного директора «Спартака».

    Франсис Кахигао
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Франсис Кахигао

    Ранее Кахигао в течение 23 лет занимал должность скаута в «Арсенале». В 2020 году испанец стал техническим директором Федерации футбола Чили, а с прошлого года возглавлял отдел международных отношений и скаутинга в турецком «Галатасарае».

    «Кахигао не был активным в "Галатасарае". Он говорил, что может связаться с игроками, которые находились в списке трансферов, но специалисты "Галатасарая" сами были компетентны в этой области.

    Кахигао смотрел матчи "Галатасарая" за рубежом. У клуба уже был отряд скаутов в течение многих лет. Поэтому у Кахигао не было продуктивной роли в клубе», — приводит слова Челика «Чемпионат».

  • Курс на перезагрузку. Кахигао приступил к обязанностям спортивного директора «Спартака»
  • Начинать год с назначения нового спортивного директора становится традицией для «красно-белых»
  • Вчера

    • Напомним, с декабря 2023 до ноября 2024 года пост спортивного директора «Спартака» занимал португалец Томаш Амарал.

    «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Способны ли «сороки» дать бой «канонирам»?
  • «Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Не стоит ждать много забитых мячей
  • «Спортинг» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Валенсия» додавить «Эльденсе»?
  • «Эльденсе» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.66
  • Экспресс дня 7 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спортинг — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Эльденсе — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бенфика — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры