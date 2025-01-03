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    Слуцкий — об Акинфееве: Богом поцелованный футболист

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    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

    Игорь Акинфеев — главный тренер ЦСКА
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    Игорь Акинфеев — главный тренер ЦСКА

    «Богом поцелованный футболист — это Игорь Акинфеев. Я думаю, что именно в остроте восприятия его таланта, когда ты это видишь, как я видел, как мяч мог залететь в наши ворота на "Олд Траффорд", Игорь, наверное, был самым ярким. Потому что, когда он ловил кураж, и даже на тренировках ему было невозможно забить.

    Ты понимаешь, что, что бы ни произошло, при любых обстоятельствах он не пропустит. Он понимал уровень масштаба своей личности и всё-таки, хоть и болезненно, но держал себя в руках», — сказал Слуцкий в выпуске программы DASH.

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    • Напомним, что всю свою профессиональную карьеру Игорь Акинфеев провел за ЦСКА. Голкипер принял участие в 784-х матчах за армейскую команду, в которых пропустил 710 мячей.

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