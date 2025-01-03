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    Слуцкий рассказал, почему Акинфеев не уехал в Европу

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    Наставник «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий выразил мнение, почему вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев так и не уехал играть в Европу.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «За семь лет, что я работал, не слышал ни об одном официальном предложении Акинфееву из Европы. Все понимали, что это будет очень дорого, чтобы ЦСКА расстался со своим игроком. Это будет игрок, который не говорит на иностранном языке, а для вратаря коммуникация очень важна.

    Это будет первый вратарь из России за много-много лет, который уедет куда-то за границу, не было подобной практики адаптации. И плюс это будут точно сложные переговоры и с самим игроком, и с клубом.

    Я думаю, что многие предложения просто не поступали, потому что все понимали — столько факторов не сойдется. Плюс Игорь еще далеко не в каждый клуб бы пошел. Мне кажется, вот эти все обстоятельства и не позволили на самом деле ему уехать», — сказал Слуцкий в выпуске программы DASH.

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