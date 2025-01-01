Тикнизян — о Батракове: Нет никаких предпосылок, что слава может затуманить его рассудок

Защитниквысказался о полузащитнике своей команды

«Как принято в современном футболе? Если ты щупленький, хиленький, то у тебя мало шансов. Но Ямаль и Батраков доказывают обратное.

Стоит отметить, что Батраков очень много работает в зале. Он уделяет этому большое количество времени. Надеюсь, что вся эта слава вокруг него не испортит его. Нет никаких предпосылок, что это может затуманить его рассудок», — сказал Тикнизян «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков провел за «Локомотив» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.