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    Тикнизян — о Батракове: Нет никаких предпосылок, что слава может затуманить его рассудок

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    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о полузащитнике своей команды Алексее Батракове.

    Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива»
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    Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива»

    «Как принято в современном футболе? Если ты щупленький, хиленький, то у тебя мало шансов. Но Ямаль и Батраков доказывают обратное.

    Стоит отметить, что Батраков очень много работает в зале. Он уделяет этому большое количество времени. Надеюсь, что вся эта слава вокруг него не испортит его. Нет никаких предпосылок, что это может затуманить его рассудок», — сказал Тикнизян «Матч ТВ».

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    • В нынешнем сезоне 19-летний Батраков провел за «Локомотив» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.

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