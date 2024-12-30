ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Василий Демченко«Салават Юлаев» — новый лидер Востока, ЦСКА — второй на Западе, «Динамо» Минск — в первой пятерке
  • 10:53
    • Самсонов стал первой звездой дня в НХЛ
  • 07:00
    • Сборная Канады одолела Германию на МЧМ-2025
  • 04:11
    • Фонсека покинул пост главного тренера «Милана»
  • 00:42
    • «Милан» сыграл вничью с «Ромой» в матче Серии А
    Все новости спорта

    Веретенников: «Ротору» надо решить проблемы внутри клуба, что выйти в РПЛ

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Ротор
    Легенда волгоградского «Ротора» и его бывший капитан Олег Веретенников прокомментировал игру клуба в первой части сезона в Первой лиге.

    Олег Веретенников
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Веретенников

    «Семь очков до зоны стыковых матчей — большой отрыв для "Ротора". Надо отдать должное, что команда провела хорошую работу, набрала много очков и достаточно уверенно чувствует себя в турнирной таблице.

    Не думаю, что в этом сезоне "Ротор" будет ставить перед собой большие цели. Они молодцы, что набрали хорошее количество очков, что позволяет им хорошо готовиться и входить в весну.

    У клуба должна быть спортивная база, чтобы решать большие задачи. А у "Ротора" такой базы практически нет. У команды, кроме стадиона, болельщиков, техники и офиса, который клуб арендует, ничего нет. Должно быть взаимодействие со своей академией. Чтобы сделать шаг в РПЛ, нужно разобраться с этими проблемами, а потом решать поставленные задачи», — сказал Веретенников «Чемпионату».

    Календарь и таблица ФНЛ

    После 21 тура «Ротор» идет седьмым в таблице Первой лиги с 30 очками, до зоны стыковых матчей 7 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пора уже «МЮ» сыграть прагматичнее
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Синие» не оставят шансов хозяевам
  • «Ипсвич Таун» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • Сможет ли «Металлург» Мг продолжить свою победную серию?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 30 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ипсвич Таун — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Мартинес — Иока
  • Бои
  • Завтра в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сентрал Кост Маринерс — Мельбурн Сити
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Портленд — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры