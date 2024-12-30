Веретенников: «Ротору» надо решить проблемы внутри клуба, что выйти в РПЛ

Легенда волгоградского «Ротора» и его бывший капитанпрокомментировал игру клуба в первой части сезона в Первой лиге.

«Семь очков до зоны стыковых матчей — большой отрыв для "Ротора". Надо отдать должное, что команда провела хорошую работу, набрала много очков и достаточно уверенно чувствует себя в турнирной таблице.

Не думаю, что в этом сезоне "Ротор" будет ставить перед собой большие цели. Они молодцы, что набрали хорошее количество очков, что позволяет им хорошо готовиться и входить в весну.

У клуба должна быть спортивная база, чтобы решать большие задачи. А у "Ротора" такой базы практически нет. У команды, кроме стадиона, болельщиков, техники и офиса, который клуб арендует, ничего нет. Должно быть взаимодействие со своей академией. Чтобы сделать шаг в РПЛ, нужно разобраться с этими проблемами, а потом решать поставленные задачи», — сказал Веретенников «Чемпионату».

Календарь и таблица ФНЛ

После 21 тура «Ротор» идет седьмым в таблице Первой лиги с 30 очками, до зоны стыковых матчей 7 очков.