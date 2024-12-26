«Саутгемптон» — «Вест Хэм»: счет матча 0:1, обзор гола

Джаррод Боуэн (справа) Фото: globallookpress.com
Единственный мяч на 59-й минуте с передачи Никласа Фюллькруга забил полузащитник Джаррод Боуэн.
В этом матче «святыми» впервые руководил хорватский специалист Иван Юрич.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Саутгемптон — Вест Хэм 0:1
Гол: 0:1 Джаррод Боуэн (59') Саутгемптон: Арон Ремсдейл, Тейлор Харвуд-Беллис, Ян Беднарек, Нейтан Вуд, Юкинари Сугавара (Джеймс Бри, 62'), Кайл Уолкер-Питерс (Райан Мэннинг, 87'), Флинн Даунс (Джо Арибо, 62'), Лесли Угочукву (Адам Лаллана, 86'), Матеуш Фернандеш (Тайлер Диблинг, 74'), Адам Армстронг (Камал Дин Сулемана, 74'), Пол Онуачу Вест Хэм: Лукаш Фабиански (Альфонс Ареола, 36'), Эмерсон (Владимир Цоуфаль, 88'), Макс Килман (Жан-Клер Тодибо, 19'), Константинос Мавропанос, Аарон Ван-Биссака, Мохаммед Кудус, Карлос Солер (Эдсон Альварес, 46'), Родригес Гидо (Аарон Крессвел, 68'), Никлас Фуллкруг (Крисенсио Саммервилл, 68'), Джаррод Боуэн, Tomas Soucek Предупреждения: Нейтан Вуд (29'), Родригес Гидо (53'), Tomas Soucek (56')
«Вест Хэм» сейчас идет на 13-м месте с 23 очками. «Саутгемптон» продолжает замыкать таблицу с 6 очками.