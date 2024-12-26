Семшов: «Локомотив» поймал свой ритм

Экс-игрок «Зенита»отметил, что «Локомотив» хорошо показал себя в первой части сезона РПЛ.

«Московский "Локомотив" неплохо выступил в первой части чемпионата. Эта команда — сплав опыта и молодости. Есть очень опытные футболисты, прошедшие огонь, воду и медные трубы. А есть молодежь: Батраков, Пиняев и другие.

Команда поймала свой ритм, спортивный кураж с первых туров. Иногда даже цеплялась за первое место», — сказал Семшов на «Матч ТВ».

Клуб идет 5-м в таблице. У железнодорожников 35 очков после 18 матчей. Они отстают от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.