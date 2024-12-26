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    Семшов: «Локомотив» поймал свой ритм

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    Экс-игрок «Зенита» Игорь Семшов отметил, что «Локомотив» хорошо показал себя в первой части сезона РПЛ.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    «Московский "Локомотив" неплохо выступил в первой части чемпионата. Эта команда — сплав опыта и молодости. Есть очень опытные футболисты, прошедшие огонь, воду и медные трубы. А есть молодежь: Батраков, Пиняев и другие.

    Команда поймала свой ритм, спортивный кураж с первых туров. Иногда даже цеплялась за первое место», — сказал Семшов на «Матч ТВ».

    Клуб идет 5-м в таблице. У железнодорожников 35 очков после 18 матчей. Они отстают от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

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