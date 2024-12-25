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    «Рубин» пытался подписать бывшего защитника «Ливерпуля»

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    Бывший защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип мог продолжить карьеру в чемпионате России.

    Жоэль Матип
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    Жоэль Матип

    По информации «БИЗНЕС Online», осенью у Матипа было предложение от «Рубина».

    Источник утверждает, главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов давно знаком с камерунским футболистом и предлагал ему присоединиться к казанской команде, но тот ответил отказом.

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    • Матип находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «Ливерпулем». Большую часть прошлого сезона 33-летний футболист пропустил из-за серьезной травмы.

    Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов может перейти в «Рубин».

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