«Рубин» пытался подписать бывшего защитника «Ливерпуля»

Бывший защитник «Ливерпуля»мог продолжить карьеру в чемпионате России.

По информации «БИЗНЕС Online», осенью у Матипа было предложение от «Рубина».

Источник утверждает, главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов давно знаком с камерунским футболистом и предлагал ему присоединиться к казанской команде, но тот ответил отказом.

Матип находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «Ливерпулем». Большую часть прошлого сезона 33-летний футболист пропустил из-за серьезной травмы.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов может перейти в «Рубин».