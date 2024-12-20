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    Джамал Мусиала«Бавария» — «Лейпциг». Онлайн
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    Рахимов: Будем стремиться к тому, чтобы играть с топовыми командами на равных

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался об амбициях казанского клуба.

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Есть Рустам Минниханов, есть президент клуба. У всех у нас есть амбиции, но эти два человека достаточно объективно оценивают всю ситуацию. Они видят позитивную сторону. Вложения намного меньше, чем были раньше, а команда дает много хороших моментов и позитива. Не так просто это строить. Мы не имеем таких возможностей, как "Спартак", "Зенит", "Динамо", "Краснодар". Но мы понимаем, что будем стремиться к тому, чтобы играть с ними на равных. Если брать игры, которые мы играли с этими клубами, я не видел ситуации, где мы сильно уступаем этим соперникам.

    Бюджет на трансферы? Здесь мы смотрим по ситуации, мы пытаемся любой трансфер уменьшить от максимальной суммы. Потому что мы не можем сегодня платить ни три, ни четыре, ни пять миллионов евро. Сейчас ситуация к этому не располагает и нет таких возможностей. Если мы придем к той стабильности и системности, где у нас будет команда, и игроки, растущие в цене, тогда ты создаешь костяк и группу игроков, которых можно продавать потом. И чтобы не упасть, нужно готовить игроков. Это непростой процесс», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

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