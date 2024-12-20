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    Флик поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Атлетико»

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    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящей встрече против мадридского «Атлетико» в рамках 18-го тура испанской Примеры.

    Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны»
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    Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны»

    «Это будет отличный матч, в которой мы сыграем с одной из лучших команд в Ла Лиге. Мы потеряли несколько очков в последних матчах с "Леганесом" и "Лас-Пальмасом", было тяжело. В футболе побеждает та команда, которая совершает меньше ошибок.

    Наши поражения уже случились, и мы должны принять это. У "Барселоны" по-прежнему молодая команда, и мы должны совершенствоваться. Борьба будет идти до конца сезона. Мы знаем, что это будет непросто. Эта борьба начнётся с матча против Атлетико», — приводит слова Флика AS.

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    • Матч между «Барселоной» и «Атлетико» состоится завтра, 20-го декабря в 23:00 мск. «Сине-гранатовые» занимают 1-е место в таблице Примеры с 38-ю очками в активе, а «матрасники» с тем же колическом очков располагаются на 2-й позиции.

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