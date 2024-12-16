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    Ла Лига. «Барселона» и «Реал» на двоих набрали 1 очко

    Итоги 17-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Барселона» и «Реал» в минувшем туре Примеры набрали всего одно очко, таким образом обострилась борьба за титул, к флагманам испанского футбола подтянулся «Атлетико», который теперь считается теневым лидером Ла Лиги. Чем же запомнился 17 тур чемпионата Испании, разбираемся вместе.

    Изменения в турнирной таблице

    «Барселона» не может выиграть во втором матче подряд, однако сохранила за собой первое место в испанском чемпионате. На вторую строчку Ла Лиги поднялся «Атлетико» Мадрид, который обошел в турнирной таблице мадридский «Реал». Галактикос в свою очередь опустился на третью позицию первенства.

    + 3 строчки для «Мальорки», которая к 17 туру чемпионата занимает 5 место в таблице. «Островитяне» обошли в первенстве такие клубы, как «Вильярреал» (6 место), «Реал Сосьедад» (7 место) и «Осасуна» (8 место).

    Улучшили положение в турнире «Бетис», поднявшись с 11 на 9 место, «Севилья» — с 13 на 11, «Леганес» — с 17 на 15,

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На несколько ступенек вниз опустились «Жирона» — с 9 на 10, «Райо Вальекано» — 12 на 13, «Хетафе» — с 15 на 16, «Алавес» — с 16 на 17.

    Новое фиаско «Барселоны», осечка «Реала» и шанс для «Атлетико»

    Три команды уверенно лидируют в чемпионате Испании. По дополнительным показателям на первом месте идёт «Барселона», хотя каталонцы много очков потеряли в последних турах. Стоит взять игру 17 тура Ла Лиги, в которой «сине-гранатовые» сенсационно проиграли «Леганесу» (0:1).

    Ранее «Барселона» сыграла вничью с «Бетисом» (2:2), выиграла у «Мальорки» (5:1), проиграла «Лас-Пальмасу» (1:2), «Реал Сосьедаду» (0:1) и обменялась голами с «Сельтой» (2:2).

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    • В последних шести матчах «Барса» смогла набрать лишь 5 очков из 18 возможных. На данный момент каталонцы занимают 1 место в чемпионате Испании, набрав 38 очков.

    Столько же пунктов набрал мадридский «Атлетико», который идет на втором месте. «Матрасники» считаются теневыми лидерами Примеры, так как у команды есть ещё один матч в запасе. В рамках 17 тура испанского чемпионата «Атлетико» с минимальным счётом выиграло у «Хетафе» (1:0).

    «Атлетико» — «Хетафе»
    globallookpress.com

    На третьем месте испанского первенства расположился «Реал», у которого в активе 37 пунктов. Королевский клуб всего на один балл уступает в таблице «Барселоне» и «Атлетико». «Сливочные» потеряли очки во встрече против «Райо Вальекано» (3:3).

    В топе

    В ведущую группу команд входит «Атлетик», набравший 33 очка. Команда из Бильбао сыграла вничью с «Алавесом» (1:1).

    На 5 месте Ла Лиги расположилась «Мальорка» с активом 27 пунктов, команда выиграла у «Жироны» (2:1) в 17 туре чемпионата.

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    • Замыкает топ-состав команд «Вильярреал», который набрал 26 баллов. «Жёлтая субмарина» проиграла в отчётном туре «Бетису» (1:2).

    Тур №18

    Матчи 18 тура чемпионата Испании пройдут с 20 по 22 декабря.

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    В центральном поединке игрового дня сойдутся лидеры, которые занимают первые две строчки в турнирной таблице: 21 декабря «Барселона» примет «Атлетико».

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    В воскресенье, 22 декабря, свой матч сыграет ещё один претендент на титул чемпиона Испании. «Реал» Мадрид на своём поле примет «Севилью».

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