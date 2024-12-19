Артур Мело может вернуться в Испанию

Полузащитник «Ювентуса»зимой может покинуть туринцев и перебраться в испанскую Примеру.

По данным Фабрицио Ди Марцио, в нем заинтересованы сразу четыре клуба: «Бетис», «Севилья», «Вильярреал» и «Валенсия».

При этом они готовы взять 28-летнего бразильца в аренду на полгода, а не выкупать трансфер.

При новом главном тренере «Ювентуса» Тиагу Мотте опорник не сыграл ни одного матча в Серии А в этом сезоне. В прошлом году он выступал на правах аренды в «Фиорентине».

Сейчас трансфер Артура Мело оценивается в 5 млн евро, а его контракт до лета 2026 года. В Испании он выступал за «Барселону» (2018-2020), где сыграл 48 матчей и забил 3 мяча.