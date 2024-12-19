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    «Манчестер Юнайтед»«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
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    Артур Мело может вернуться в Испанию

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    Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело зимой может покинуть туринцев и перебраться в испанскую Примеру.

    Артур Мело
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    Артур Мело

    По данным Фабрицио Ди Марцио, в нем заинтересованы сразу четыре клуба: «Бетис», «Севилья», «Вильярреал» и «Валенсия».

    При этом они готовы взять 28-летнего бразильца в аренду на полгода, а не выкупать трансфер.

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    • При новом главном тренере «Ювентуса» Тиагу Мотте опорник не сыграл ни одного матча в Серии А в этом сезоне. В прошлом году он выступал на правах аренды в «Фиорентине».

    Сейчас трансфер Артура Мело оценивается в 5 млн евро, а его контракт до лета 2026 года. В Испании он выступал за «Барселону» (2018-2020), где сыграл 48 матчей и забил 3 мяча.

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