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    Transfermarkt: Нкунку и Пакета подешевели больше всех в АПЛ

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    После очередного обновления на авторитетном портале Transfermarkt был составлен список наиболее подешевевших игроков АПЛ.

    Луис Пакета
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    Луис Пакета

    Сильнее всех упали в цене полузащитники «Челси» Кристофер Нкунку и «Астон Виллы» Лукас Пакета. Их стоимость снизилась на 15 млн евро.

    Самые подешевевшие игроки АПЛ:
    • 1. Кристофер Нкунку («Челси», € 50 (-15) млн).
    • 2. Лукас Пакета («Вест Хэм», € 40 (-15) млн).
    • 3. Рахим Стерлинг («Арсенал», € 22 (-13) млн).
    • 4. Филип Фоден («Манчестер Сити», € 140 (-10) млн).
    • 5. Деклан Райс («Арсенал», € 110 (-10) млн).
    • 6. Бернарду Силва («Манчестер Сити», € 60 (-10) млн).
    • 7. Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм», € 60 (-10) млн).
    • 8. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», € 55 (-10) млн).
    • 9. Олли Уоткинс («Астон Вилла», € 55 (-10) млн).
    • 10. Джек Грилиш («Манчестер Сити», € 45 (-10) млн).
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