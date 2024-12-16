Transfermarkt: Нкунку и Пакета подешевели больше всех в АПЛ

Луис Пакета Фото: globallookpress.com
Сильнее всех упали в цене полузащитники «Челси» Кристофер Нкунку и «Астон Виллы» Лукас Пакета. Их стоимость снизилась на 15 млн евро.
Самые подешевевшие игроки АПЛ:
- 1. Кристофер Нкунку («Челси», € 50 (-15) млн).
- 2. Лукас Пакета («Вест Хэм», € 40 (-15) млн).
- 3. Рахим Стерлинг («Арсенал», € 22 (-13) млн).
- 4. Филип Фоден («Манчестер Сити», € 140 (-10) млн).
- 5. Деклан Райс («Арсенал», € 110 (-10) млн).
- 6. Бернарду Силва («Манчестер Сити», € 60 (-10) млн).
- 7. Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм», € 60 (-10) млн).
- 8. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», € 55 (-10) млн).
- 9. Олли Уоткинс («Астон Вилла», € 55 (-10) млн).
- 10. Джек Грилиш («Манчестер Сити», € 45 (-10) млн).