Нападающий ПСЖ может пополнить состав «Манчестер Юнайтед»

Рандаль Коло Муани — нападающий ПСЖ Фото: globallookpress.com
Стало известно, что руководство «Манчестер Юнайтед» рассчитывает приобрести Коло Муани уже в зимнее трансферное окно. Боссы «красных дьяволов» готовы даже взять нападающего в аренду.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим надеется, что Коло Муани сможет заменить Маркуса Рашфорда, который может покинуть стан «манкунианцев».
В нынешнем сезоне нападающий провел за ПСЖ 10 матчей в рамках Лиги 1, забил 2 гола и сделал голевую передачу.