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    Нападающий ПСЖ может пополнить состав «Манчестер Юнайтед»

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    «Манчестер Юнайтед» рассматривает варианты с приобретением нападающего ПСЖ Рандаля Коло Муани. Об этом сообщает L'Equipe.

    Рандаль Коло Муани — нападающий ПСЖ
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    Рандаль Коло Муани — нападающий ПСЖ

    Стало известно, что руководство «Манчестер Юнайтед» рассчитывает приобрести Коло Муани уже в зимнее трансферное окно. Боссы «красных дьяволов» готовы даже взять нападающего в аренду.

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим надеется, что Коло Муани сможет заменить Маркуса Рашфорда, который может покинуть стан «манкунианцев».

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    • В нынешнем сезоне нападающий провел за ПСЖ 10 матчей в рамках Лиги 1, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

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