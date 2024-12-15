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    «Милан» — «Дженоа»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Дженоа Милан Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 16-м туре итальянской Серии А «Милан» примет «Дженоа» на стадионе «Сан-Сиро». Начало встречи в 22:45 по московскому времени.

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    «Милан» постепенно набирает очки, но в прошлом туре подъем «россонери» прервала «Аталанта», нанесшая им поражение со счетом 1:2. После того поединка хозяева остались на 8-м месте с 22 очками. 11 декабря миланцы провели матч в Лиге чемпионов против «Црвены Звезды», в котором выиграли 2:1.

    Как для команды из второй половины турнирной таблицы, у «Дженоа» неплохие результаты в последних турах. Гости набирали баллы в 5 турах подряд. В начале месяца «грифоны» обыграли «Удинезе» 2:0 и разошлись нулями с «Торино». За 15 туров «Дженоа» набрала 15 очков и занимает 14-е место.

    Прогнозы и ставки

    «Милан» — фаворит встречи, однако аналитики пророчат скромный в плане результативности поединок.

    • Букмекеры дают 1.54 на «Милан», 4.25 на ничью и 6.70 на «Дженоа».

    • На LiveSport.Ru считают, что «Милан» много не забьет. Ставки на игру можно забрать здесь.

    • ИИ считает, что «Милан» одержит победу с минимальным счетом 1:0.

    Где смотреть игру

    Прямую трансляцию матча «Милан» — «Дженоа» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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