В 16-м туре итальянской Серии Априметна стадионе «Сан-Сиро». Начало встречи в 22:45 по московскому времени.

«Милан» постепенно набирает очки, но в прошлом туре подъем «россонери» прервала «Аталанта», нанесшая им поражение со счетом 1:2. После того поединка хозяева остались на 8-м месте с 22 очками. 11 декабря миланцы провели матч в Лиге чемпионов против «Црвены Звезды», в котором выиграли 2:1.

Как для команды из второй половины турнирной таблицы, у «Дженоа» неплохие результаты в последних турах. Гости набирали баллы в 5 турах подряд. В начале месяца «грифоны» обыграли «Удинезе» 2:0 и разошлись нулями с «Торино». За 15 туров «Дженоа» набрала 15 очков и занимает 14-е место.

Прогнозы и ставки

«Милан» — фаворит встречи, однако аналитики пророчат скромный в плане результативности поединок.

Букмекеры дают 1.54 на «Милан», 4.25 на ничью и 6.70 на «Дженоа».

На LiveSport.Ru считают, что «Милан» много не забьет. Ставки на игру можно забрать здесь.

считают, что «Милан» много не забьет. Ставки на игру можно забрать здесь. ИИ считает, что «Милан» одержит победу с минимальным счетом 1:0.

Где смотреть игру

Прямую трансляцию матча «Милан» — «Дженоа» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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