«Милан» постепенно набирает очки, но в прошлом туре подъем «россонери» прервала «Аталанта», нанесшая им поражение со счетом 1:2. После того поединка хозяева остались на 8-м месте с 22 очками. 11 декабря миланцы провели матч в Лиге чемпионов против «Црвены Звезды», в котором выиграли 2:1.
Как для команды из второй половины турнирной таблицы, у «Дженоа» неплохие результаты в последних турах. Гости набирали баллы в 5 турах подряд. В начале месяца «грифоны» обыграли «Удинезе» 2:0 и разошлись нулями с «Торино». За 15 туров «Дженоа» набрала 15 очков и занимает 14-е место.
Прогнозы и ставки
«Милан» — фаворит встречи, однако аналитики пророчат скромный в плане результативности поединок.
- Букмекеры дают 1.54 на «Милан», 4.25 на ничью и 6.70 на «Дженоа».
- На LiveSport.Ru считают, что «Милан» много не забьет. Ставки на игру можно забрать здесь.
- ИИ считает, что «Милан» одержит победу с минимальным счетом 1:0.
Где смотреть игру
Прямую трансляцию матча «Милан» — «Дженоа» смотрите на сайте LiveCup.Run.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету