15 декабря в 15-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Дженоа». Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Дженоа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Милан»

Турнирное положение: сейчас «Милан» располагается на 7-м месте в таблице Серии А с 22 очками.

Последние матчи: в 15-м туре команда Паоло Фонсеки уступила на выезде своему прямому конкуренту «Аталанте» со счетом 1:2. Бергамаски играли намного лучше, но додавить «Милан» смогли только в конце второго тайма, забив на 87-й минуте. Первая же половина завершилась вничью со счетом 1:1. Единственный мяч россонери забил Альваро Мората.

В ЛЧ «Милан» обыграл дома «Црвену Звезду» (2:1), а в Кубке Италии разгромил «Сассуоло» (6:1).

Не сыграют: травмированы Беннасер, Флоренци, Йович, Лофутс-Чик, Мората, Пулишич, Окафор.

Состояние команды: парадокс, но в Лиге чемпионов «Милан» смотрится гораздо увереннее, чем в национальном чемпионате, где идет в верхней части таблицы. В чемпионате команда пока только на 7-м месте и отрыв от лидеров с каждым туром все увеличивается. Россонери играют очень нестабильно, а на Фонсеку постоянно оказывается давление со стороны болельщиков и руководства, что не может его не нервировать.

«Дженоа»

Турнирное положение: после 15 матчей у «Дженоа» 15 очков и 14-е место в таблице Серии А.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата генуэзцы сыграли вничью на своем поле с «Торино» (0:0). Встреча получилась откровенно унылой и почти без моментов, а к победе были даже чуть ближе туринцы, имевшие более опасные моменты у ворот Николы Леали.

До этого была победа над «Удинезе» (2:0) и ничья с «Кальяри» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Малиновский, Мессиас, Эхатор, Экубан и Де Винтер.

Состояние команды: каких-то особых сдвигов в игре «Дженоа» после назначения Патрика Вийера не произошло. Да, были набраны пять очков в трех турах. Но против «Удинезе» откровенно подфартило с удалением на пятой минуте у соперника, а против «Кальяри» и «Торино» команда выглядела очень слабо. Состав у «Дженоа» сейчас на вылет, а с учетом травм вообще откровенно слабый.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Милан» сыграл с «Дженоа» вничью со счетом 3:3

Матч в Генуе заверщился победой гостей (0:1)

В позапрошлом сезоне Милан выиграл обе встречи (2:0 и 3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Милана» дают 1,37, а на «Дженоа» — 8,80, ничью букмекеры оценивают в 5,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,22, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,71.

Прогноз: у обеих команды много потерь в средней и атакующей линии. «Милан» не обладает большой глубиной состава и играет на два фронта. Видно, что команде очень тяжело и не хватает свежести на игры Серии А. «Дженоа» вряд ли будет играть в открытый футбол, а постарается увезти с выезда хотя бы очко. Вряд ли стоит ожидать много забитых мячей.

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 2,22.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с индивидуальным тоталом на «Милан».

Дополнительная ставка: «Милан» забьет меньше 2 мячей (ИТ1 ТМ1,5) за 2,80.