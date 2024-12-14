Бараха: «Валенсия» не может опустить руки

Наставник «Валенсии»высказался о поражении от «Вальядолида» в матче 17 тура Примеры. Команда уступила со счетом 0:1.

«Мы старались изо всех сил, чтобы сравнять счет, но мы играли больше сердцем, чем головой, и нам не хватало точности. Анализ жёсткий, жестокий. Это очень на нас влияет, мы очень страдаем от ситуации и просим прощения за результаты и за то, что болельщики страдают в этом сезоне.

Но мы не можем сдаться, опустить руки. Наша история не позволяет нам этого. И наш менталитет тоже. Пока я здесь, я собираюсь двигаться вперёд и поднимать команду, чтобы думать о следующем матче», — приводит слова Барахи официальный сайт «Валенсии».

Календарь и таблица испанской Примеры

После 15 матчей в Ла Лиге в активе «Валенсии» 10 очков.