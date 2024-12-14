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    Бараха: «Валенсия» не может опустить руки

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Валенсия
    Наставник «Валенсии» Рубен Бараха высказался о поражении от «Вальядолида» в матче 17 тура Примеры. Команда уступила со счетом 0:1.

    Рубен Бараха
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    Рубен Бараха

    «Мы старались изо всех сил, чтобы сравнять счет, но мы играли больше сердцем, чем головой, и нам не хватало точности. Анализ жёсткий, жестокий. Это очень на нас влияет, мы очень страдаем от ситуации и просим прощения за результаты и за то, что болельщики страдают в этом сезоне.

    Но мы не можем сдаться, опустить руки. Наша история не позволяет нам этого. И наш менталитет тоже. Пока я здесь, я собираюсь двигаться вперёд и поднимать команду, чтобы думать о следующем матче», — приводит слова Барахи официальный сайт «Валенсии».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После 15 матчей в Ла Лиге в активе «Валенсии» 10 очков.

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