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    «Виктория Пльзень» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч ЛЕ

    «Виктория Пльзень» — «Манчестер Юнайтед»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Виктории Пльзень» и «Манчестер Юнайтед» в рамках 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

    Маркус Рашфорд — нападающий «Манчестер Юнайтед»
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    Маркус Рашфорд — нападающий «Манчестер Юнайтед»

    «Виктория Пльзень»: Йедличка, Двех, Маркович, Емелка, Каду, Черв, Калвах, Суаре, Выдра, Шульц, Васулин.

    «Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, Де Лигт, Мартинес, Далот, Фернандеш, Каземиро, Маласия, Зиркзе, Рашфорд, Диалло.

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    • Матч между этими командами состоится сегодня, 12-го декабря в 20:45 мск. Прогноз наших экспертов на этот поединок можно посмотреть по этой ссылке.

    После 5-и туров в общем этапе Лиги Европы «Виктория Пльзень» занимает 13-е место в таблице с 9-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 12-й позиции с тем же количеством баллов.

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