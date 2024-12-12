«Виктория Пльзень» — «Манчестер Юнайтед»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составыв рамках 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Виктория Пльзень»: Йедличка, Двех, Маркович, Емелка, Каду, Черв, Калвах, Суаре, Выдра, Шульц, Васулин.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, Де Лигт, Мартинес, Далот, Фернандеш, Каземиро, Маласия, Зиркзе, Рашфорд, Диалло.

Матч между этими командами состоится сегодня, 12-го декабря в 20:45 мск. Прогноз наших экспертов на этот поединок можно посмотреть по этой ссылке.

После 5-и туров в общем этапе Лиги Европы «Виктория Пльзень» занимает 13-е место в таблице с 9-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 12-й позиции с тем же количеством баллов.