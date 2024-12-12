12 декабря в шестом туре основного этапа Лиги Европы «Виктория» Пльзень на своем поле сыграет против «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Виктория» Пльзень — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Виктория» Пльзень

Турнирное положение: «Виктория» Пльзень после пяти туров основного раунда Лиги Европы занимает 13-е место в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда набрала девять баллов и лишь по дополнительным показателям уступает восьмой строчке, которая заканчивает зону прямого попадания в 1/8 финала турнира.

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Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках чешского первенства «Виктория» Пльзень на чужом поле одержал победу над «Карвиной» (2:1).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 18-ти поединков находится на второй позиции с отрывом в 10 очков от лидера — «Славии» Прага.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Сикора, Дуросинми, Кабонго, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах в разных турнирах «Виктория» Пльзень не проиграла при шести победах и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, класс соперника все же может сказать свое слово.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы с двумя голами.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» после пяти туров основного раунда Лиги Европы занимает 12-ю позицию в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда набрала девять баллов и на один пункт уступает зоне прямого попадания в 1/8 финала турнира, а также лишь по дополнительным показателям опережает соперника.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Ноттингем Форест» (2:3).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 15-ти поединков находится на 13-й позиции, на шесть очков отставая от зоны еврокубков, а также на 10 баллов опережая зону вылета.

Не сыграют: травмированы — Шоу, Эванс, Линделёф, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух предыдущих матчах, которые пришлись на АПЛ, «Манчестер Юнайтед» проиграл и выграл лишь дважды в пяти последних поединках.

Такая форма не обещает гостям хороших шансов на победу, тем не менее, с учетом преимущества в классе они все же могут рассчитывать хотя бы на мировой исход.

Расмус Хёйлунн — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с тремя голами.

Статистика для ставок

в семи последних матчах «Виктория» не проиграла

в трех из четырех последних матчей «Виктории» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Манчестер Юнайтед» забивали больше 3,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.58. Ничья — в 4.30, победа «Виктории» — в 5.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.20.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. При этом в трех из них забивали больше 2,5 голов.

Вместе с тем, в двух из четырех последних поединков гостей были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, ведь так было в их семи последних матчах, тогда как гости не победили в трех из пяти последних поединков.

Ставка: «Виктория» не проиграет за 2.37