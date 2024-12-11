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    Моуринью высказался о возможной работе в «Реале»

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    Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью ответил на вопрос о потенциально возможном возвращении в «Реал».

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Я всегда буду большим фанатом "Реала". У них сейчас лучший тренер в мире, мой друг Карло. Он хорошо справляется. В будущем все будет зависеть от того, какого тренера они захотят видеть. Будет ли клуб искать молодого специалиста с большим потенциалом, как Хаби Алонсо, или же захочет пригласить опытного тренера с другим подходом к управлению командой», — цитирует Моуринью Cadena SER.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Напомним, что Моуринью уже работал в «Реале» с 2010 по 2013 год. Сейчас команду возглавляет итальянский специалист Карло Анчелотти.

    «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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