Моуринью высказался о возможной работе в «Реале»

Жозе Моуринью Фото: globallookpress.com
«Я всегда буду большим фанатом "Реала". У них сейчас лучший тренер в мире, мой друг Карло. Он хорошо справляется. В будущем все будет зависеть от того, какого тренера они захотят видеть. Будет ли клуб искать молодого специалиста с большим потенциалом, как Хаби Алонсо, или же захочет пригласить опытного тренера с другим подходом к управлению командой», — цитирует Моуринью Cadena SER.
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Напомним, что Моуринью уже работал в «Реале» с 2010 по 2013 год. Сейчас команду возглавляет итальянский специалист Карло Анчелотти.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.