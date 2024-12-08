«Краснодар» на своем поле сыграет с «Локомотивом» в матче 18-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Краснодар»

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 38 очков в 17-ти матчах. Отставание от «Зенита» составляет один балл, при этом команда из Санкт-Петербурга свой матч уже сыграла. «Краснодар» одержал 11 побед, 5 встреч свел к ничьей и один раз уступил, забив 34 гола и пропустив 12 мячей.

В прошлом туре команда Мусаев впервые проиграла в текущем сезоне, крупно уступив «Спартаку» на своем поле — 0:3. Таким образом, «Краснодар» уже в третьем матче кряду не может победить в РПЛ. До этого «быки» дважды сыграли вничью с «Рубином» (1:1) и «Химками» (2:2).

«Локомотив»

«Локомотив» находится на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 17-ти матчах. На счету «железнодорожников» 11 побед, одна ничья и 5 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 33:26.

В двух последних турах «Локомотив» остался без очков. Сначала команда Михаила Галактионова крупно уступила в дерби «Спартаку» (2:5), а затем неожиданно проиграла на домашней арене «Химкам» со счетом 1:3.

Личные встречи

В матче первого круга «Краснодар» разгромил соперника в гостях со счетом 3:0. В 10-ти последних встречах на счету «быков» 4 победы, «Локомотив» оказался сильнее в 3-х случаях и трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар» — «Локомотив» с коэффициентом 4.00.