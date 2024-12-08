«Краснодар» — «Локомотив»: счет матча 0:0, обзор

Эдуард Сперцян («Краснодар») Фото: globallookpress.com
Команды Мурада Мусаева и Михаила Галактионова не смогли забить в ворота друг друга.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар — Локомотив 0:0
Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Лукас Оласа, Сергей Петров, Александр Черников, Кевин Ленини, Эдуард Сперцян, Диего Силва, Виктор Са, Джон Кордоба, Joao Batxi Локомотив: Антон Митрюшкин, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Илья Самошников, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Артём Карпукас, Сергей Пиняев, Тимур Сулейманов, Montes C. Предупреждения: Кевин Ленини (10'), Евгений Морозов (19'), Дмитрий Баринов (25'), Сергей Петров (45')
«Краснодар» набрал 39 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» (35) — пятый.