«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 15-го тура чемпионата Англиисыграли вничью 2:2.

На голы Даниеля Муньоса и Максенса Лакруа гости ответили точными ударами Эрлинга Холанна и Рико Льюиса.

Отметим, что на 84-й минуте был удален Рико Льюис.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Манчестер Сити 2:2 Голы: 1:0 Даниэль Муньос (4'), 1:1 Эрлинг Холанд (31'), 2:1 Максанс Лакруа (57'), 2:2 Рико Льюис (68') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Максанс Лакруа, Марк Гехи, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Трево Чалоба, Уилл Хьюз, Хефферсон Лерма, Эберечи Эзе (Justin Devenny, 72'), Исмаила Сарр (Эдвард Нкетиа, 77'), Жан-Филипп Матета Манчестер Сити: Штефан Ортега, Рико Льюис, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Кевин Де Брёйне (Джек Грилиш, 86'), Савиньо (Жереми Доку, 79'), Илкай Гюндоган, Бернарду Силва, Эрлинг Холанд, Матеус Нунес Предупреждения: Рико Льюис (70'), Рико Льюис (84'), Эдвард Нкетиа (90 + 3')

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Сити» смог набрать 27 очков и идет четвертым в турнирной таблице. У «Кристал Пэлас» теперь 13 баллов и 16-я строчка.