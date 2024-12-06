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    Наумов: В матче с «Зенитом» Дзюбе не дадут развернуться

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мыслями перед матчем 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Акроном».

    Артем Дзюба — нападающий «Акрона»
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    Артем Дзюба — нападающий «Акрона»

    «Зенит не допускает две оплошности подряд. Петербуржцы сделают всё, чтобы обыграть "Акрон" и, думаю, они уверенно выиграют матч с разницей в два-три мяча. Вряд ли Дзюба выйдет в матче с "Зенитом" — он уже выходил один раз, чуть отыграл, получил травму и покинул поле. Я считаю, что "Акрон" должен правильнее использовать Дзюбу. Артём может помочь команде, но только в матчах с середняками.

    Средние команды играют не так плотно и не с такой скоростью, тогда у Дзюбы есть пространство и время, чтобы принять решение. В таких играх он силён. Посмотрите, как он играл в последней встрече, где его признали лучшим игроком матча. В матче с "Зенитом" Артёму не дадут развернуться», — сказал Наумов Чемпионату.

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    • Матч между «Зенитом» и «Акроном» состоится завтра, 7-го декабря в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После17-и туров в российской Премьер-лиге «сине-бело-голубые» занимают 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе, а тольяттинцы — на 9-й позиции (19).

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