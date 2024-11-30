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    «Боруссия» Дортмунд — «Бавария»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Дортмундская «Боруссия» примет мюнхенскую «Баварию» в рамках центрального поединка 12-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча состоится 30 ноября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в 20:30 мск.

    Харри Кейн
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    Харри Кейн

    На данный момент дортмундцы выступают в Бундеслиге не так, как им бы хотелось. Они занимают лишь 5-е место с 19 очками. В 11 турах команда одержала 6 побед при 4 поражениях. В рамках турнира хозяева во второй раз подряд будут принимать. В прошлый раз на своем поле они разгромили «Фрайбург» 4:0. Также «шмели» разгромили 3:0 «Динамо» Загреб в Лиге чемпионов.

    Мюнхенцы выиграли уже 7 матчей подряд, причем все всухую. В ноябре коллектив Компани провел 5 поединков. В Бундеслиге он обыграли «Унион» 3:0, 1:0 «Санкт-Паули» и 3:0 «Аугсбург». В ЛЧ клуб минимально выиграл у ПСЖ и «Бенфики». В таблице чемпионата Германии баварцы лидируют с отрывом в 6 очков от «Айнтрахта», имея 29 пунктов на счету.

    Прогнозы, ставки, коэффициенты

    Текущая игровая форма «Баварии» оказала большое впечатление на экспертов. Им она симпатизирует больше «Боруссии».

    • Букмекеры дают 5.00 на «Боруссию» и 1.62 на «Баварию», на ничью можно поставить с коэффициентом 4.50.

    • Аналитики сайта LiveSport.Ru также делают ставку на «Баварию». Подробнее о ставках на игру в прогнозе редакции.

    • Нейросеть полагает, что счет встречи составит 3:1 в пользу мюнхенской «Баварии».

    Где смотреть игру

    Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д — «Бавария» можно на сайте LiveCup.Run. Там же следите за другими спортивными событиями, смотрите статистику, ищите стартовые составы, выбирайте букмекера и коэффициенты на игру.

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