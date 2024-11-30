На данный момент дортмундцы выступают в Бундеслиге не так, как им бы хотелось. Они занимают лишь 5-е место с 19 очками. В 11 турах команда одержала 6 побед при 4 поражениях. В рамках турнира хозяева во второй раз подряд будут принимать. В прошлый раз на своем поле они разгромили «Фрайбург» 4:0. Также «шмели» разгромили 3:0 «Динамо» Загреб в Лиге чемпионов.
Мюнхенцы выиграли уже 7 матчей подряд, причем все всухую. В ноябре коллектив Компани провел 5 поединков. В Бундеслиге он обыграли «Унион» 3:0, 1:0 «Санкт-Паули» и 3:0 «Аугсбург». В ЛЧ клуб минимально выиграл у ПСЖ и «Бенфики». В таблице чемпионата Германии баварцы лидируют с отрывом в 6 очков от «Айнтрахта», имея 29 пунктов на счету.
Прогнозы, ставки, коэффициенты
Текущая игровая форма «Баварии» оказала большое впечатление на экспертов. Им она симпатизирует больше «Боруссии».
- Букмекеры дают 5.00 на «Боруссию» и 1.62 на «Баварию», на ничью можно поставить с коэффициентом 4.50.
- Аналитики сайта LiveSport.Ru также делают ставку на «Баварию». Подробнее о ставках на игру в прогнозе редакции.
- Нейросеть полагает, что счет встречи составит 3:1 в пользу мюнхенской «Баварии».
Где смотреть игру
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