30 ноября в 12-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Бавария». Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: сейчас «Боруссия» Дортмунд идет на пятом месте в таблице Бундеслиги с 19 очками.

Последние матчи: 11-м туре команда Нури Шахина неожиданно легко разгромила на своем поле «Фрайбург» со счетом 4:0. С первых минут дортмундская «Боруссия» подавила соперника своей мощью и уже к перерыву исход матча не вызывал никаких сомнений. Голы за «шмелей» забивали Байер, Бенсебаини, Брандт и Байно-Гиттенс.

В ЛЧ было в гостях разгромлено «Динамо» Загреб (3:0), а в чемпионате было поражение от «Майнца» (3:1).

Не сыграют: травмированы Зюле, Адейеми, дисквалифицирован — Джан.

Состояние команды: пока при Шахине в этом сезоне у «Боруссии» Д сплошные качели в результатах. Команда может разорвать любого соперника, в том числе и в Лиге чемпионов, а потом бездарно уступить с разгромным счетом, что уже бывало не раз в Бундеслиге. Правда, сейчас многие игроки восстановились и есть выбор у тренерского штаба, чего не было в начале сезона. Особенно помогло возвращение в строй Феликса Нмечи, ставший ключевой фигурой в средней линии, именно через него осуществляется переход из обороны в нападение.

«Бавария»

Турнирное положение: после 11 туров «Бавария» уверенно лидирует в чемпионате Германии с 29 очками.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата Германии мюнхенцам пришлось повозиться в баварском дерби против «Аугсбурга» (3:0), невероятную игру показывал вратарь соперников, тащивший один мяч за одним. Хет-триком отметился Гарри Кейн, но первый мяч он забил только на 63-й минуте, а остальные в компенсированное время. Третий гол вообще получился роскошным, после длинного паса Горецки Кейн в касание принял сложный мяч, а вторым пробил, не опускаясь. Пилотаж высшего класса.

Также была победа в ЛЧ над «ПСЖ» (1:0) и в чемпионате над «Санкт-Паули» (1:0).

Не сыграют: травмированы Павлович, Палинья, Ито и Станишич.

Состояние команды: на удивление быстро мюнхенские звезды сработались с Венсаном Компани, быстро приняв его жесткие требования. Сейчас в Германиии у «Баварии» точно нет конкурентов, команда просто подавляет своих соперников. Даже дырявая оборона стала действовать на удивление уверенно, отлично вписался в коллектив Олисе, который с ходу стал игроком основы, продолжает прибавлять Мусиала, ну а Кейн стабильно держит марку.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне матч в Мюнхене завершился победой гостей (0:2)

Ранее в Дортмунде наоборот «Бавария» разгромила хозяев (4:0)

В позапрошлом сезоне «Бавария» выиграла дома (4:2), а в гостях была ничья (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Баварии» дают 1,75, а на «Боруссию» Д — 4,70, ничью букмекеры оценивают в 4,40.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,85, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,0.

Прогноз: удивительно, что на «Баварию», которая находится в отличной форме, дается такой высокий коэффициент. Такое бывает несколько раз за сезон, а то и вовсе не бывает, поэтому надо брать не раздумывая. Да, «Боруссия» Д отлично играет на своем поле, но она сейчас точно не ровня «Баварии», а на голову, а то и две слабее. Тем более, не будет важных игроков Адейеми и Джана. У мюнхенцев тоже есть потери в лице Павловича и Палиньи, но там вернул себе форму Горецка, который до сих пор топовый игрок. А таких, как Муисала и Кейн, у «шмелей» точно нет.

Ставка: победа «Баварии» за 1,75.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть уверенную победу «Баварии», разгром тут вполне вероятен, соперник более чем принципиален и гегемону его надо ставить на место, чтобы не поднимал голову.

Ставка: победа «Баварии» с форой -2 за 3,90.