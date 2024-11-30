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    Ямаль остался в запасе «Барселоны» на матч с «Лас-Пальмасом»

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    «Барселона» назвала стартовый состав на матч против «Лас-Пальмаса» в 15-м туре испанской Ла Лиги.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    В заявку «Барсы» на этот матч попал 17-летний нападающий Ламин Ямаль, до этого пропустивший несколько игр из-за травмы голеностопа. В запасе каталонского клуба также остались Френки де Йонг, Дани Ольмо и Ферран Торрес.

    «Барселона»: Пенья, Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, Гави, Лопес, Торре, Рафинья, Левандовский.

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    Матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» пройдет 30 ноября, начало — в 16:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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