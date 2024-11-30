Ямаль остался в запасе «Барселоны» на матч с «Лас-Пальмасом»

назвала стартовый состав на матч противв 15-м туре испанской Ла Лиги.

В заявку «Барсы» на этот матч попал 17-летний нападающий Ламин Ямаль, до этого пропустивший несколько игр из-за травмы голеностопа. В запасе каталонского клуба также остались Френки де Йонг, Дани Ольмо и Ферран Торрес.

«Барселона»: Пенья, Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, Гави, Лопес, Торре, Рафинья, Левандовский.

«Лас-Пальмас»: Силлессен, Мармоль, Маккенна, Суарес, Вити, Кампанья, Хави Муньос, Молейро, Родригес, Сандро Рамирес, Фабиу Силва.

Матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» пройдет 30 ноября, начало — в 16:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.