ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахБудущее Салаха: пять возможных сценариев
  • 11:31
    • Игрок «Зенита» претендует на звание лучшего защитника 2024 года по версии ФИФА
    Все новости спорта

    Игрок «Зенита» претендует на звание лучшего защитника 2024 года по версии ФИФА

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ ФИФА Зенит Арсенал Манчестер Сити АПЛ Футбол Англии Байер Боруссия Д Бундеслига Футбол Германии Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Ювентус Интер Аль-Наср Эр-Рияд Саудовская Про-Лига
    Международная федерация футбола (ФИФА) назвала претендентов на звание лучшего защитника по итогам 2024 года.

    Нино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нино

    В список номинантов попал бразильский защитник «Зенита» Нино.

    Претендентами на награду также стали Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер (оба — «Реал»), Мануэль Аканджи, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Бремер («Ювентус»), Алфонсо Дейвис («Бавария»), Федерико Димарко, Алессандро Бастони (оба — «Интер»), Данте («Ницца»), Джереми Фримпонг, Алехандро Гримальдо, Джонатан Та (все — «Байер»), Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд/«Рома»), Эмерик Ляпорт («Аль-Наср»), Николас Отаменди («Бенфика»), Вильям Салиба и Габриэл Магальяйнс (оба — «Арсенал»).

    Претенденты на звание лучшего защитника года по версии ФИФА
    fifa.com

    Победитель будет определен по итогам голосования, в котором принимают участие по три представителя от каждой страны — капитаны национальных сборных, их главные тренеры, а также журналисты.

  • Историческая победа Родри: опорный полузащитник затмил даже самых ярких нападающих
  • Возможно, теперь атакующие игроки будут не так часто выигрывать «Золотой мяч»
  • 29/10/2024

    • Напомним, обладателем «Золотого мяча» от France Football по итогам сезона-2023/2024 стал полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Магнитка» на классе разберется с «Барысом»
  • «Металлург» Мг — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Валенсия» дать бой хозяевам?
  • «Мальорка» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Автомобилист» покажет класс в очередном матче
  • «Автомобилист» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 29 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Мальорка — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Умалатов — Мусаев
  • Бои
  • Завтра в 00:10
    •  1.87
  • Прогноз на матч Брест — Страсбург
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Эспаньол — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры