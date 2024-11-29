Игрок «Зенита» претендует на звание лучшего защитника 2024 года по версии ФИФА

Международная федерация футбола () назвала претендентов на звание лучшего защитника по итогам 2024 года.

В список номинантов попал бразильский защитник «Зенита» Нино.

Претендентами на награду также стали Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер (оба — «Реал»), Мануэль Аканджи, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Бремер («Ювентус»), Алфонсо Дейвис («Бавария»), Федерико Димарко, Алессандро Бастони (оба — «Интер»), Данте («Ницца»), Джереми Фримпонг, Алехандро Гримальдо, Джонатан Та (все — «Байер»), Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд/«Рома»), Эмерик Ляпорт («Аль-Наср»), Николас Отаменди («Бенфика»), Вильям Салиба и Габриэл Магальяйнс (оба — «Арсенал»).

Претенденты на звание лучшего защитника года по версии ФИФА fifa.com

Победитель будет определен по итогам голосования, в котором принимают участие по три представителя от каждой страны — капитаны национальных сборных, их главные тренеры, а также журналисты.

Напомним, обладателем «Золотого мяча» от France Football по итогам сезона-2023/2024 стал полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри.