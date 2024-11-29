Гвардиола, Анчелотти и Скалони — среди претендентов на приз лучшему тренеру года от ФИФА

Международная федерация футбола () назвала претендентов на звание лучшего тренера по итогам 2024 года.

В список номинантов вошли Карло Анчелотти («Реал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Хаби Алонсо («Байер»), Лионель Скалони (сборная Аргентины) и Луис де ла Фуэнте (сборная Испании).

Победитель будет определен по итогам голосования, в котором принимают участие по три представителя от каждой страны — капитаны национальных сборных, их главные тренеры, а также журналисты.

Претенденты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА fifa.com

В прошлом году лучшим тренером по версии ФИФА стал Гвардиола.

Напомним, обладателем «Золотого мяча» от France Football по итогам сезона-2023/2024 стал полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри.