Гвардиола, Анчелотти и Скалони — среди претендентов на приз лучшему тренеру года от ФИФА

Лионель Скалони Фото: globallookpress.com
В список номинантов вошли Карло Анчелотти («Реал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Хаби Алонсо («Байер»), Лионель Скалони (сборная Аргентины) и Луис де ла Фуэнте (сборная Испании).
Победитель будет определен по итогам голосования, в котором принимают участие по три представителя от каждой страны — капитаны национальных сборных, их главные тренеры, а также журналисты.
Претенденты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА
fifa.com
В прошлом году лучшим тренером по версии ФИФА стал Гвардиола.
Напомним, обладателем «Золотого мяча» от France Football по итогам сезона-2023/2024 стал полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри.