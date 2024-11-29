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    Гвардиола, Анчелотти и Скалони — среди претендентов на приз лучшему тренеру года от ФИФА

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    Международная федерация футбола (ФИФА) назвала претендентов на звание лучшего тренера по итогам 2024 года.

    Лионель Скалони
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    Лионель Скалони

    В список номинантов вошли Карло Анчелотти («Реал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Хаби Алонсо («Байер»), Лионель Скалони (сборная Аргентины) и Луис де ла Фуэнте (сборная Испании).

    Победитель будет определен по итогам голосования, в котором принимают участие по три представителя от каждой страны — капитаны национальных сборных, их главные тренеры, а также журналисты.

    Претенденты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА
    fifa.com

    В прошлом году лучшим тренером по версии ФИФА стал Гвардиола.

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