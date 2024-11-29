ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока 2024 года

Международная федерация футбола () объявила претендентов на звание лучшего игрока по итогам 2024 года.

В список номинантов вошли Джуд Беллингем (Англия, «Реал»), Дани Карвахаль (Испания, «Реал»), Эрлин Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити»), Тони Кроос (Германия, «Реал»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»/«Реал»), Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»), Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал»), Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»), Флорина Вирц (Германия, «Байер»), Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»).

Претенденты на звание лучшего игрока года по версии ФИФА fifa.com

Победитель будет определен по итогам голосования, в котором принимают участие по три представителя от каждой страны — капитаны национальных сборных, их главные тренеры, а также журналисты.

Напомним, обладателем «Золотого мяча» от France Football по итогам сезона-2023/2024 стал полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри.