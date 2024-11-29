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  • 09:04
    • ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока 2024 года
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    ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока 2024 года

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    Международная федерация футбола (ФИФА) объявила претендентов на звание лучшего игрока по итогам 2024 года.

    Родри
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    Родри

    В список номинантов вошли Джуд Беллингем (Англия, «Реал»), Дани Карвахаль (Испания, «Реал»), Эрлин Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити»), Тони Кроос (Германия, «Реал»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»/«Реал»), Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»), Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал»), Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»), Флорина Вирц (Германия, «Байер»), Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»).

    Претенденты на звание лучшего игрока года по версии ФИФА
    fifa.com

    Победитель будет определен по итогам голосования, в котором принимают участие по три представителя от каждой страны — капитаны национальных сборных, их главные тренеры, а также журналисты.

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