«Локомотив» на своем поле сыграет с московским «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Локомотив»

«Локомотив» вышел из группы с первого места, опередив «Ростов», «Химки» и «Оренбург». Команда Михаила Галактионова одержала победы во всех шести матчах, забив 17 голов и пропустив 6 мячей в свои ворота.

«Локомотив» является рекордсменом по количеству побед в Кубке России — 9. Последний раз «железнодорожники» выигрывали этот трофей в 2021 году, обыграв в финале «Крылья Советов». В прошлом сезоне «Локомотив» вылетел на стадии 1/4 финала Пути регионов, проиграв «Уралу».

В чемпионате России московский клуб занимает третью строчку, набрав 34 очка в 16-ти матчах. В крайнем туре «Локомотив» крупно уступил «Спартаку» со счетом 2:5.

«Динамо»

Московское «Динамо» набрало 11 очков на групповом этапе, оформив путевку в плей-офф Пути РПЛ со второго места в группе, в которой также находились «Спартак», махачкалинское «Динамо» и «Крылья Советов». «Бело-голубые» одержали четыре победы (одна по пенальти) и потерпели два поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составила 17:13.

«Динамо» пять раз выходило в финал Кубка России, но взять трофей удалось только в 1995 году после победы в финальном матче над «Ротором». В прошлом сезоне «бело-голубые» проиграли в полуфинале Пути регионов «Спартаку».

В чемпионате России «Динамо» находится на пятой строчке, записав в свой актив 31 очко в 16-ти матчах. В крайнем туре команда Марцела Лички упустила победу в гостях над «Факелом» — 1:1.

Личные встречи

В 10-ти последних матчах «Динамо» одержало 4 победы, «Локомотив» оказался сильнее в 2-х случаях и четырежды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» с коэффициентом 2.23.