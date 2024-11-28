ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Локомотив» — «Динамо». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Кубка России «Локомотив» — «Динамо»

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Локомотив Динамо
    Вся лентаСамое главное
    Павел Кукуян и игроки «Крыльев Советов»Эффект домино. Коррупционный скандал вспыхнул в РПЛ Микель АртетаИгры разума. Почему футбольные тренеры лгут о травмах игроков — и имеет ли это значение? Алексей Батраков«Локомотив» — «Динамо». Онлайн
    Все новости спорта
    Алексей Батраков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Батраков
    «Локомотив» на своем поле сыграет с московским «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Локомотив»

    «Локомотив» вышел из группы с первого места, опередив «Ростов», «Химки» и «Оренбург». Команда Михаила Галактионова одержала победы во всех шести матчах, забив 17 голов и пропустив 6 мячей в свои ворота.

    «Локомотив» является рекордсменом по количеству побед в Кубке России — 9. Последний раз «железнодорожники» выигрывали этот трофей в 2021 году, обыграв в финале «Крылья Советов». В прошлом сезоне «Локомотив» вылетел на стадии 1/4 финала Пути регионов, проиграв «Уралу».

    В чемпионате России московский клуб занимает третью строчку, набрав 34 очка в 16-ти матчах. В крайнем туре «Локомотив» крупно уступил «Спартаку» со счетом 2:5.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    «Динамо»

    Московское «Динамо» набрало 11 очков на групповом этапе, оформив путевку в плей-офф Пути РПЛ со второго места в группе, в которой также находились «Спартак», махачкалинское «Динамо» и «Крылья Советов». «Бело-голубые» одержали четыре победы (одна по пенальти) и потерпели два поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составила 17:13.

    «Динамо» пять раз выходило в финал Кубка России, но взять трофей удалось только в 1995 году после победы в финальном матче над «Ротором». В прошлом сезоне «бело-голубые» проиграли в полуфинале Пути регионов «Спартаку».

    В чемпионате России «Динамо» находится на пятой строчке, записав в свой актив 31 очко в 16-ти матчах. В крайнем туре команда Марцела Лички упустила победу в гостях над «Факелом» — 1:1.

    Личные встречи

    В 10-ти последних матчах «Динамо» одержало 4 победы, «Локомотив» оказался сильнее в 2-х случаях и четырежды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» с коэффициентом 2.23.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 28 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Астана — Витория
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Филадельфия — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры