Личка: В серии пенальти счастье чуть‑чуть к нам вернулось

Марцел Личка Фото: globallookpress.com
«Победа — это всегда хорошо. Надо радоваться, хорошие эмоции. "Локомотив" — тяжелый соперник, они играют в быстрый футбол, у них талантливые молодые парни.
Мы хотели, старались забить гол. И в концовке у нас получилось. А в серии пенальти счастье чуть‑чуть к нам вернулось.
У нас была стабильная игра. Можно сказать, что мы держались хорошо. Ребята, которые вышли на замену, подтвердили правильность этого решения. Они поменяли ход игры», — приводит слова Лички «Матч ТВ».
Первая игра завершилась в пользу «Локомотива» со счетом 2:1.