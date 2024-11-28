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    Личка: В серии пенальти счастье чуть‑чуть к нам вернулось

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о матче против «Локомотива» (1:0, 4:3 по пенальти) в Кубке России.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Победа — это всегда хорошо. Надо радоваться, хорошие эмоции. "Локомотив" — тяжелый соперник, они играют в быстрый футбол, у них талантливые молодые парни.

    Мы хотели, старались забить гол. И в концовке у нас получилось. А в серии пенальти счастье чуть‑чуть к нам вернулось.

    У нас была стабильная игра. Можно сказать, что мы держались хорошо. Ребята, которые вышли на замену, подтвердили правильность этого решения. Они поменяли ход игры», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

    Первая игра завершилась в пользу «Локомотива» со счетом 2:1.

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