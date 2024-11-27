Чалов прокомментировал свой отъезд из РПЛ

Нападающий ПАОКавысказался о переходе в греческий клуб. Ранее футболист выступал за московский ЦСКА.

«Как появился ПАОК? Мы с ними давно общались, еще когда я был в "Базеле". Созванивались, списывались. Были разговоры. Но когда дошло до конкретики, они проявили себя максимально корректно, правильно по отношению ко всему. Очень открыто вели дела.

ПАОК вел себя настолько правильно и профессионально, что я быстро сделал выбор и ни о чем не жалею. Я хотел принять решение уже летом. Более того, это было одним из наших условий с ЦСКА», — цитирует Чалова «Спорт-Экспресс».