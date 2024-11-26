Как это ни странно, но команды практически соседи по таблице. «Спарта» находится на 26-м месте, «Атлетико» — на 23-м. При этом «матрасники» имеют 26 очков, а у хозяев на 2 пункта меньше.
«Спарта» потеряла много очков в последних играх. Она уступила «Бресту» 1:2 и «Ман Сити» 0:5. «Атлетико» после двух неприятных поражений от «Лилля» и «Бенфики» смог в Париже одолеть ПСЖ 2:1.
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Прогнозы, ставки и коэффициенты
Ознакомимся с котировками и прогнозами экспертов, чтобы узнать расклад сил.
- Букмекеры: они предлагают 5.20 на «Спарту», 1.62 на «Атлетико» и 3.85 на ничью.
- LiveSport.Ru: редакция сайта как всегда сделала прогноз, коэффициенты для ставок — 1.85 и 2.30.
- Прогноз от ИИ: победа «Атлетико» со счетом 2:1.
Где смотреть
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