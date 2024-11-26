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    «Спарта» — «Атлетико»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В Праге состоится один из матчей 5-го тура Лиги чемпионов. Местная «Спарта» будет принимать «Атлетико» Мадрид. Игра состоится 26 ноября в 20:45 по Москве.

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    Как это ни странно, но команды практически соседи по таблице. «Спарта» находится на 26-м месте, «Атлетико» — на 23-м. При этом «матрасники» имеют 26 очков, а у хозяев на 2 пункта меньше.

    «Спарта» потеряла много очков в последних играх. Она уступила «Бресту» 1:2 и «Ман Сити» 0:5. «Атлетико» после двух неприятных поражений от «Лилля» и «Бенфики» смог в Париже одолеть ПСЖ 2:1.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы, ставки и коэффициенты

    Ознакомимся с котировками и прогнозами экспертов, чтобы узнать расклад сил.

    • Букмекеры: они предлагают 5.20 на «Спарту», 1.62 на «Атлетико» и 3.85 на ничью.

    • LiveSport.Ru: редакция сайта как всегда сделала прогноз, коэффициенты для ставок — 1.85 и 2.30.

    • Прогноз от ИИ: победа «Атлетико» со счетом 2:1.

    Где смотреть

    Смотрите прямую трансляцию матча «Спарта» — «Атлетико» на LiveCup.Run. Сайт предлагает на выбор количество событий, статистику и коэффициенты к ним.

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