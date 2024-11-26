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    Улучшит ли «Атлетико» позиции в Лиге чемпионов?

    «Спарта» Прага — «Атлетико». Прогноз и ставка (к. 1.85) на футбол, Лига чемпионов, 26 ноября 2024 года

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    26 ноября в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов «Спарта» Прага на своем поле сыграет против «Атлетико». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Спарта» Прага — «Атлетико», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 26 Ноября 2024 года

    Спарта П

  • Прага
    •  Спарта П 20:45 Атлетико

    Атлетико

  • Мадрид
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    «Спарта» Прага

    Турнирное положение: «Спарта» Прага после четырех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 26-е место с четырьмя очками и отставанием в один балл от зоны плей-офф (9-24 позиции).

    Команда в первых турах обыграла дома «Зальцбург» (3:0), сыграл на выезде вничью с «Штутгартом» (1:1), а также проиграла в гостях «Манчестер Сити» (0:5) и на своем поле «Бресту» (1:2).

    Спарта П — Атлетико: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках чешского первенства «Спарта» Прага на своем поле сыграл вничью с «Теплице» (1:1).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 15-ти поединков находится на четвертой позиции, отставая на 11 очков от лидера «Славии» Прага.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Бирманчевич и Иманол, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на чешское первенство и Лигу чемпионов, «Спарта» Прага ни разу не выиграла при двух поражениях и двух ничьих.

    Такая форма сулит хозяевам какие-никакие шансы разве что на ничью, тем более что игра пройдет на их поле, однако явное преимущество соперника в классе заставляет в этом сомневаться.

    Виктор Олатунджи и Каан Кайринен — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с двумя голами.

    «Атлетико»

    Турнирное положение: «Атлетико» после четырех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 23-ю позицию в зоне плей-офф (9-24 места) и отставанием в три балла от зоны выхода в 1/8 финала.

    Команда набрала шесть очков после того, как в первых турах выиграла дома у «РБ Лейпциг» (1:3), проиграла на выезде «Бенфике» (0:4) и на своем поле «Лиллю» (1:3), а также одолела в гостях ПСЖ (2:1).

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках испанского первенства «Атлетико» на своем поле справился с «Алавесом» (2:1).

    Коллектив в своем национальном чемпионате занимает вторую строчку, отставая на пять очков от лидера «Барселоны», а также опережая на два балла «Реал», который провел на две игры меньше.

    Не сыграют: травмированы — Лемар и Молина, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на испанское первенство и Ла Лигу, «Атлетико» выиграл.

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    Безотносительно от отличной формы гостей, они выглядят явным фаворитом поединка, если учесть, что мадридцы на голову превосходят соперника в классе.

    Пять голов команды в Лиге чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Спарты» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Спарты» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Атлетико» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.95, победа «Спарты» — в 5.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести из семи последних домашних поединков.

    При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех пяти последних матчей «Спарты».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30

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    «Спарта» Прага — «Атлетико»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 26.11.2024. Прогнозы на футбол. Улучшит ли «Атлетико» позиции в Лиге чемпионов?
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