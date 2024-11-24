«Пепинерос» располагаются в 4 очках от зоны вылета. Они проиграли 2 матча из 3 последних. Клуб уступил «Атлетико» 0:2 и 2:3 «Мальорке». Эти результаты им удалось разбавить выездной победой над «Райо Вальекано» со счетом 3:1.
Мадридский коллектив в позапрошлом туре потерпел крупное поражение от «Барсы» со счетом 0:4, после чего выместил всю злость на «Осасуне», отдав ей все те 4 мяча. Между результатами у «галактикос» не сложилось в игре с «Миланом» в Лиге чемпионов, которую они проиграли 1:3. Команда Карло Анчелотти набрала 27 очков и занимает 3-е место в Примере. У нее есть 2 игры в запасе.
Прогнозы, ставки, коэффициенты
Эксперты ждут от «Реала» победы. Это не та встреча, где «сливочным» стоит терять очки. Посмотрим, что предлагают аналитики.
- Букмекеры: ставка на победу «Леганеса» — 8.00, на ничью — 4.90, на «Реал» — 1.41.
- LiveSport.ru: редакция сайта предлагает на выбор две ставки с коэффициентами 2.25 и 2.15. Подробнее читайте в прогнозе.
- Прогноз от ИИ: «Реал» Мадрид выиграет минимально со счетом 1:0.
Трансляция матча
Онлайн-результаты, статистику и прямую трансляцию матча «Леганес» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.
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