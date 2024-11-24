Мадридскийсыграет в гостях ув матче 14-го тура чемпионата Испании, который стартует 24 ноября в 20:30 мск.

«Пепинерос» располагаются в 4 очках от зоны вылета. Они проиграли 2 матча из 3 последних. Клуб уступил «Атлетико» 0:2 и 2:3 «Мальорке». Эти результаты им удалось разбавить выездной победой над «Райо Вальекано» со счетом 3:1.

Мадридский коллектив в позапрошлом туре потерпел крупное поражение от «Барсы» со счетом 0:4, после чего выместил всю злость на «Осасуне», отдав ей все те 4 мяча. Между результатами у «галактикос» не сложилось в игре с «Миланом» в Лиге чемпионов, которую они проиграли 1:3. Команда Карло Анчелотти набрала 27 очков и занимает 3-е место в Примере. У нее есть 2 игры в запасе.

Прогнозы, ставки, коэффициенты

Эксперты ждут от «Реала» победы. Это не та встреча, где «сливочным» стоит терять очки. Посмотрим, что предлагают аналитики.

Букмекеры: ставка на победу «Леганеса» — 8.00 , на ничью — 4.90 , на «Реал» — 1.41 .

, на ничью — , на «Реал» — . LiveSport.ru : редакция сайта предлагает на выбор две ставки с коэффициентами 2.25 и 2.15 . Подробнее читайте в прогнозе.

: редакция сайта предлагает на выбор две ставки с коэффициентами и . Подробнее читайте в прогнозе. Прогноз от ИИ: «Реал» Мадрид выиграет минимально со счетом 1:0.

Трансляция матча

Онлайн-результаты, статистику и прямую трансляцию матча «Леганес» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.

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