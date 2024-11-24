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    «Ротор» победил «Нефтехимик», «Чайка» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью

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    Завершились два матча 20-го тура Первой лиги по футболу.

    Денис Бояринцев — тренер «Ротора»
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    Денис Бояринцев — тренер «Ротора»

    Волгоградский «Ротор» на своем поле победил «Нефтехимик» со счетом 1:0.

    Единственный мяч на 22-й минуте забил нападающий Тимур Касимов. Для него это 3-й гол в 16 играх за волгоградцев.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Ротор — Нефтехимик 1:0
    Гол: 1:0 Kasimov T. (22') Ротор: Никита Чагров, Заурбек Плиев, Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Максим Швецов, Евгений Болотов, Михаил Мальцев, Kasimov T., Lavrishchev D., Shilnikov G., Zavezen Y. Нефтехимик: Никита Янович, Александр Кахидзе, Даниил Сагуткин, Марат Ситдиков, Николай Толстопятов, Роман Денисов, Данила Емельянов, Ражаб Магомедов, Даниил Родин, Константин Шильцов, Саид Алиев Предупреждения: Евгений Болотов (20'), Роман Денисов (28')

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    В параллельном матче «Чайка» и «СКА-Хабаровск» обошлись без забитых мячей — 0:0.

    К победе были ближе хозяева, но на 14-й минуте их капитан Александр Хохлачев не смог реализовать пенальти, его отбил голкипер гостей Ислам Имамов.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Чайка — СКА-Хабаровск 0:0
    Чайка: Михаил Штепа, Никита Кармаев, Александр Нестеров, Данил Пелих, Муслим Бамматгереев, Никита Маляров, Данила Янов, Эльдияр Зарыпбеков, Александр Хохлачев, Владислав Руденко, Uzhgin M. СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Артём Быков, Егор Носков, Николай Покидышев, Юрий Журавлёв, Рамазан Гаджимурадов, Никита Першин, Камран Алиев, Георгий Гонгадзе, Альбек Гонгапшев, Martinez B. Предупреждения: Александр Хохлачев (3'), Никита Маляров (28'), Рамазан Гаджимурадов (41'), Никита Кармаев (59'), Роман Емельянов (67'), Георгий Гонгадзе (69'), Александр Нестеров (69'), Камран Алиев (73')
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