«Ротор» победил «Нефтехимик», «Чайка» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью

Завершились два матча 20-го тура Первой лиги по футболу.

Волгоградский «Ротор» на своем поле победил «Нефтехимик» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 22-й минуте забил нападающий Тимур Касимов. Для него это 3-й гол в 16 играх за волгоградцев.

Футбол. Россия. Первая лига Ротор — Нефтехимик 1:0 Гол: 1:0 Kasimov T. (22') Ротор: Никита Чагров, Заурбек Плиев, Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Максим Швецов, Евгений Болотов, Михаил Мальцев, Kasimov T., Lavrishchev D., Shilnikov G., Zavezen Y. Нефтехимик: Никита Янович, Александр Кахидзе, Даниил Сагуткин, Марат Ситдиков, Николай Толстопятов, Роман Денисов, Данила Емельянов, Ражаб Магомедов, Даниил Родин, Константин Шильцов, Саид Алиев Предупреждения: Евгений Болотов (20'), Роман Денисов (28')

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В параллельном матче «Чайка» и «СКА-Хабаровск» обошлись без забитых мячей — 0:0.

К победе были ближе хозяева, но на 14-й минуте их капитан Александр Хохлачев не смог реализовать пенальти, его отбил голкипер гостей Ислам Имамов.