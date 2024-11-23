«Спартак» — «Локомотив»: счет матча 5:2, обзор голов

В матче 16-го тура РПЛв родных стенах переигралсо счетом 5:2.

За победителей покером отметился Манфред Угальде, еще один гол на счету Эсекьеля Понсе. За гостей отличились Сергей Пиняев и Жерзино Ньямси.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Локомотив 5:2 Голы: 1:0 Манфред Угальде (10'), 2:0 Манфред Угальде (21'), 3:0 Манфред Угальде (34'), 3:1 Сергей Пиняев (55'), 3:2 Ньямси Жерзино (63'), 4:2 Манфред Угальде (73'), 5:2 Эсекьель Барко (80') Предупреждения: Ньямси Жерзино (41'), Montes C. (42'), Олег Рябчук (50')

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Локомотив» с 34 баллами идет третьим.