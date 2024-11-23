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    «Спартак» разгромил «Локомотив», у Угальде — покер

    «Спартак» — «Локомотив»: счет матча 5:2, обзор голов

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    В матче 16-го тура РПЛ «Спартак» в родных стенах переиграл «Локомотив» со счетом 5:2.

    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде

    За победителей покером отметился Манфред Угальде, еще один гол на счету Эсекьеля Понсе. За гостей отличились Сергей Пиняев и Жерзино Ньямси.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Локомотив 5:2
    Голы: 1:0 Манфред Угальде (10'), 2:0 Манфред Угальде (21'), 3:0 Манфред Угальде (34'), 3:1 Сергей Пиняев (55'), 3:2 Ньямси Жерзино (63'), 4:2 Манфред Угальде (73'), 5:2 Эсекьель Барко (80') Предупреждения: Ньямси Жерзино (41'), Montes C. (42'), Олег Рябчук (50')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Локомотив» с 34 баллами идет третьим.

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