«Жирона» разгромила «Эспаньол», «Мальорка» вырвала победу у «Лас Пальмаса»

Боян Миовски — автор дубля за «Жирону» Фото: globallookpress.com
«Жирона» на своем поле не имела проблем с «Эспаньолом» — 4:1.
Хозяева забили все четыре мяча в первом тайме. Дублем отметился Боян Миовски, также голы у Ладислава Крейчи и Брайана Хиля.
Единственный мяч у каталонцев забили Хави Пуадо.
Футбол. Испания. Примера
Жирона — Эспаньол 4:1
Жирона: Пауло Гассанига, Арнау Мартинес, Давид Лопес, Ладислав Крейчи, Дейли Блинд, Мигель Гутьеррес (Silvi Clua, 82'), Донни ван де Бек (Иван Мартин, 60'), Ориоль Ромеу Видаль, Ясер Асприлья (Виктор Цыганков, 60'), Бриан Хиль (Арно Данжума, 71'), Боян Миовски (Кристиан Стуани, 71') Эспаньол: Жоан Гарсия, Карлос Ромеро (Бриан Оливан, 46'), Леандро Кабрера, Серджи Гомес (Мараш Кумбула, 64'), Омар Эль-Хилали, Альваро Техеро (Поль Лосано, 82'), Алехо Велис (Ирвин Кардона, 64'), Алекс Краль, Хавьер Пуадо, Rafael Bauza (Альваро Агуадо, 64'), Jofre Carreras
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«Лас-Пальмас» в большинстве потерпел поражение от «Мальорки» — 2:3.
Голы в составе хозяев на счету у Дарио Эссуго и Фабио Силва.
За «Мальорку» забивали Дани Родригес, Роберт Наварро и Йохан Мохика.
Футбол. Испания. Примера
Лас-Пальмас — Мальорка 2:3
Голы: 0:1 Дани Родригес (46'), 0:2 Роберт Наварро (56'), 1:2 Дариу Эсугу (77'), 2:2 Фабиу Силва (пенальти) (83'), 2:3 Хоан Мохика (90 + 1') Лас-Пальмас: Яспер Силлессен, Алекс Суарес, Скотт Маккена, Алекс Муньос (Бенито Рамирес, 61'), Дариу Эсугу, Хосе Кампанья (Хавьер Муньос, 61'), Кирьян Родригес (Хайме Мата, 76'), Вити Росада, Сандро Рамирес (Oli McBurnie, 89'), Ману Фустер (Альберто Молейро, 61'), Фабиу Силва Мальорка: Доминик Грейф, Хоан Мохика, Антонио Раильо (Хосе Копете, 71'), Мартин Вальент, Матеу Морей (Франциско Мачадо, 86'), Дани Родригес (Антонио Санчес, 71'), Серхи Дардер (Валери Фернандес, 86'), Саму Кошта, Мануэль Морланес, Роберт Наварро (Омар Маскарель, 76'), Ведат Мурики Предупреждения: Мануэль Морланес (43'), Дариу Эсугу (64'), Антонио Раильо (68'), Хайме Мата (88'), Альберто Молейро (90 + 2'), Алекс Суарес (90 + 2') Удаление: Ведат Мурики (88')