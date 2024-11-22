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    Головин: Второй тайм получился немного нервным, у обеих команд были возможности забить

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о матче против «Бреста» (3:2).

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Получилась сложная игра, хотя нам удалось забить быстрый гол, а к середине первого тайма мы вели уже 2:0. Кстати, счет мог быть и крупнее, был еще момент с попаданием в штангу. Но "Брест" непростой соперник, все-таки они в этом сезоне играют в Лиге чемпионов и делают это неплохо.

    Ситуация осложнилась для нас, когда сразу после перерыва они отыграли один мяч. Поэтому второй тайм получился немного нервным, у обеих команд были возможности забить, однако в целом мы контролировали ситуацию, довели дело до победы и заслуженно выиграли, забив в контратаке третий гол.

    Эмоции от своего гола? Конечно, очень приятно забить, особенно когда твой гол помогает команде одержать победу и набрать три очка», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица Лиги 1

    У «Монако» теперь 26 очков и второе место. У «Бреста» 13 баллов и 12-я позиция.

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