Головин: Второй тайм получился немного нервным, у обеих команд были возможности забить

Полузащитниквысказался о матче против(3:2).

«Получилась сложная игра, хотя нам удалось забить быстрый гол, а к середине первого тайма мы вели уже 2:0. Кстати, счет мог быть и крупнее, был еще момент с попаданием в штангу. Но "Брест" непростой соперник, все-таки они в этом сезоне играют в Лиге чемпионов и делают это неплохо.

Ситуация осложнилась для нас, когда сразу после перерыва они отыграли один мяч. Поэтому второй тайм получился немного нервным, у обеих команд были возможности забить, однако в целом мы контролировали ситуацию, довели дело до победы и заслуженно выиграли, забив в контратаке третий гол.

Эмоции от своего гола? Конечно, очень приятно забить, особенно когда твой гол помогает команде одержать победу и набрать три очка», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица Лиги 1

У «Монако» теперь 26 очков и второе место. У «Бреста» 13 баллов и 12-я позиция.