Левандовский: Я думаю, что молодым игрокам не так уж нравится, когда на них кричат

Нападающийвысказался об отношении молодых футболистов к делу.

«Я думаю, что молодым игрокам не так уж нравится, когда на них кричат. Это изменилось. Но не только в футболе, в жизни, в работе молодым людям это не так уж и нравится. Я не хочу сказать, что с ними нельзя разговаривать громко, но нельзя же на них все время кричать. Поэтому нужно меняться, нужно найти баланс сейчас», — отметил Левандовский в комментарииRio Ferdinand Presents.

Календарь и таблица испанской Примеры

36-летний Левандовский в текущем сезоне принял участие в 17 матчах, в которых смог отметиться 19 забитыми мячами.