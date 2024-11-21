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    Левандовский: Я думаю, что молодым игрокам не так уж нравится, когда на них кричат

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    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский высказался об отношении молодых футболистов к делу.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    «Я думаю, что молодым игрокам не так уж нравится, когда на них кричат. Это изменилось. Но не только в футболе, в жизни, в работе молодым людям это не так уж и нравится. Я не хочу сказать, что с ними нельзя разговаривать громко, но нельзя же на них все время кричать. Поэтому нужно меняться, нужно найти баланс сейчас», — отметил Левандовский в комментарииRio Ferdinand Presents.

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    36-летний Левандовский в текущем сезоне принял участие в 17 матчах, в которых смог отметиться 19 забитыми мячами.

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